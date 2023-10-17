Fenerbahçe’de Oosterwolde rüzgarı esiyor!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde rüzgarı esiyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla eleştiri konusu olan Hollandalı sol bek bu sezon Fenerbahçeli olan herkese "İyi ki transfer edilmiş" dedirtmeyi başardı.

Hollandalı futbolcu milli maçlar nedeniyle verilen arada da çok sıkı çalıştı. Çalışkanlığıyla ve kalitesiyle teknik direktör İsmail Kartal'ın beğenisini ve güvenini kazanan Oosterwolde önünmüzdeki süreçte çok daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

Verilen her şansı çok iyi kullanan yıldız futbolcunun futbolcunun Hollanda Milli Takımı'na çağrılma olasılığının da her geçen yükseldiği, çağrılmasının sürpriz olmayacağı da ifade ediliyor.



