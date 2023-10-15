Türkiye Letonya’yı mağlup etti! Bekle bizi Almanya

LİDERLİK FIRSATI!



Bu galibiyetle EURO 2024 biletini kapan Türkiye, grubun bir diğer maçında Galler'in Hırvatistan'ı yenmesiyle beraber grup liderliği için de büyük bir avantaj sağladı.

7. maçlar sonunda Türkiye puanını 16'ya yükseltirken, Galler ve Hırvatistan maç eksiği ve 10'ar puanla millilerimizi takip etti. Türkiye, Galler'in puan kaybetmesi veya Galler ile oynayacağımız maçta yenilmemesi durumunda grubu lider olarak tamamlayacak.

MONTELLA İLE 2'DE 2!



Ermenistan beraberliğinin ardından hazırlık maçında Japonya'dan 4 gol yiyen Türkiye'de teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrılmıştı. Sonrasında göreve gelen Vincenzo Montella ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ı mağlup ederek tarihi bir zafere imza atmıştı. İtalyan teknik adam Letonya karşısında da kazanarak 2'de 2 yaptı.

MONTELLA'DAN TEK DEĞİŞİKLİK



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 1-0 kazanılan Hırvatistan karşılaşmasının 11'inde tek değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü. İtalyan teknik adam, sağ kanatta görev yapan İrfan Can Kahveci'nin yerine Yunus Akgün'ü ilk 11'de görevlendirdi.



