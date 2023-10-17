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Burak Yılmaz'ın kaderi kendi ellerinde! İşte Ahmet Nur Çebi'nin hoca planı

Başkan Çebi, Aralık’ın başında yapılması beklenen seçime kadar Burak Yılmaz ile devam edecek. Ancak sonuçlar iyi gelmezse Çebi’nin Rıza Çalımbay ile Sergen Yalçın’dan birini takımın başına getireceği öne sürülüyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:01
Burak Yılmaz’ın kaderi kendi ellerinde! İşte Ahmet Nur Çebi’nin hoca planı

Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Başkan Ahmet Nur Çebi bir süre daha Burak Yılmaz ile devam edecek.

Ancak sonuçlar iyi gelmezse Aralık ayının başında yapılacak genel kurulun ardından Başkan Çebi görevinde kalırsa Burak Yılmaz ile devam etmeyecek.

Çebi, Burak Yılmaz'a şu an için şans verse de işlerin iyi gitmemesi durumunda takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirmeyi planlıyor. Ancak Rıza Çalımbay tek seçenek değil.

Daha önce Beşiktaş'a şampiyonluk kazandıran Sergen Yalçın'ın da adaylar arasında olduğu bildirildi. Her iki teknik adamın da Beşiktaş'ın başına geçmeye sıcak battığı biliniyor. Şu an takımın başında olan Burak Yılmaz'ın da bu hafta sonundaki Galatasaray derbisinde alacağı sonuç geleceği için belirleyici olabilir.

KARTAL DERBİYE ÇALIŞTI
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Salonda aktivasyon ve stretchingle başlayan idman, pas ve koşu çalışmalarıyla devam ederken, taktik antrenmanla sona erdi. Burak Yılmaz yönetimindeki Kara Kartal, bugünkü çalışmayla derbi hazırlıklarına devam edecek.

RACHID GHEZZAL GALATASARAY'I BEKLİYOR
Yaşadığı sakatlıklar sonrası eski formundan uzak kalan Rachid Ghezzal, takıma geri dönmüş ve bu sezon 6 maçta 1 gol, 2 asist üretmişti. Galatasaray derbisini iple çeken Cezayirli yıldız, uzun bir aradan sonra ilk kez büyük bir maçta gol atmak istiyor. Ghezzal, en son 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşamıştı. Ayrıca Ghezzal o sezon, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında da 1'er asist katkısı yapmıştı.

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