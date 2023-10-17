Burak Yılmaz’ın kaderi kendi ellerinde! İşte Ahmet Nur Çebi’nin hoca planı

Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen Burak Yılmaz 'ın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor. Beşiktaş'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Başkan Ahmet Nur Çebi bir süre daha Burak Yılmaz ile devam edecek.

Çebi, Burak Yılmaz 'a şu an için şans verse de işlerin iyi gitmemesi durumunda takımın başına Rıza Çalımbay'ı getirmeyi planlıyor. Ancak Rıza Çalımbay tek seçenek değil.

Daha önce Beşiktaş'a şampiyonluk kazandıran Sergen Yalçın'ın da adaylar arasında olduğu bildirildi. Her iki teknik adamın da Beşiktaş'ın başına geçmeye sıcak battığı biliniyor. Şu an takımın başında olan Burak Yılmaz'ın da bu hafta sonundaki Galatasaray derbisinde alacağı sonuç geleceği için belirleyici olabilir.