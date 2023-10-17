Burak Yılmaz’ın kaderi kendi ellerinde! İşte Ahmet Nur Çebi’nin hoca planı

KARTAL DERBİYE ÇALIŞTI
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Salonda aktivasyon ve stretchingle başlayan idman, pas ve koşu çalışmalarıyla devam ederken, taktik antrenmanla sona erdi. Burak Yılmaz yönetimindeki Kara Kartal, bugünkü çalışmayla derbi hazırlıklarına devam edecek.
RACHID GHEZZAL GALATASARAY'I BEKLİYOR
Yaşadığı sakatlıklar sonrası eski formundan uzak kalan Rachid Ghezzal, takıma geri dönmüş ve bu sezon 6 maçta 1 gol, 2 asist üretmişti. Galatasaray derbisini iple çeken Cezayirli yıldız, uzun bir aradan sonra ilk kez büyük bir maçta gol atmak istiyor. Ghezzal, en son 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşamıştı. Ayrıca Ghezzal o sezon, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında da 1'er asist katkısı yapmıştı.