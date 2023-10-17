Nelsson’a ada kancası: Fulham Galatasaray’un Danimarkalı yıldızını gündemine aldı

Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez 'in takıma katılmasından sonra 11'deki yerini kaybeden ve yedek kaldığı için mutsuz olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fulham'ın 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile yakından ilgilendiği ve genç futbolcu için Ocak ayında teklif yapmayı düşündüğü öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminin Danimarkalı futbolcu için 15 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu ve bu rakamın altına oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Yedek kaldığı için mutsuz olan Nelsson milli takım kampında yaptığı açıklamada, "Sözleşmem 2026 yılında sona eriyor. Yeni sözleşme uzatmayacağım. İstanbul'da oynamak için yaşıyorum. Oynamazsam ayrılmak zorunda kalacağım" ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon 13 maça çıkan yıldız futbolcu takımına skor katkısı sağlayamadı.