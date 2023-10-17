SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Nelsson'a ada kancası: Fulham Galatasaray'un Danimarkalı yıldızını gündemine aldı

Fulham’ın, Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Nelsson’la ilgilendiği ve ocak ayında teklif yapacağı öne sürüldü. Öte yandan bu sezon 13 maça çıkan Nelsson yedek kaldığı için ayrılmak istediğini açıklamıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ekim 2023 Güncelleme 17 Ekim 2023, 07:04
Nelsson’a ada kancası: Fulham Galatasaray’un Danimarkalı yıldızını gündemine aldı

Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'in takıma katılmasından sonra 11'deki yerini kaybeden ve yedek kaldığı için mutsuz olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fulham'ın 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile yakından ilgilendiği ve genç futbolcu için Ocak ayında teklif yapmayı düşündüğü öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminin Danimarkalı futbolcu için 15 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu ve bu rakamın altına oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Yedek kaldığı için mutsuz olan Nelsson milli takım kampında yaptığı açıklamada, "Sözleşmem 2026 yılında sona eriyor. Yeni sözleşme uzatmayacağım. İstanbul'da oynamak için yaşıyorum. Oynamazsam ayrılmak zorunda kalacağım" ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon 13 maça çıkan yıldız futbolcu takımına skor katkısı sağlayamadı.



OPSİYON HAKKI LEICESTER'DA
Yunus Akgün'ün Letonya maçı performansı Galatasaraylı karaftarların akıllarına Leicester ile yapılan kontratı getirdi. Galatasaray, Yunus Akgün'ü Leicester City'e 500 bin Euro'ya kiralamıştı.

Ayrıca sözleşmede şarta bağlı satın alma opsiyonu var. Yunus, Leicester formasıyla 25 maça çıkar, İngiliz ekibi Premier Lig'e yükselir ve yıldız futbolcu da 25 maç oynarsa 9 milyon Euro'yu ödeyip Yunus Akgün'ü almak zorunda. Ancak bu şartlar gerçekleşmez ise Leicester istediği taktirde yine 9 milyon Euro bedelle oyuncunun bonservisin alma hakkına sahip.

BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANACAĞIZ
G.Saray teknik patronu Okan Buruk, GS TV'ye konuştu. Ziyech'in milli takımda tedavisinin sürdürdüğünü aktaran Buruk, "Ara sonrası takıma katılacak. Sanchez de perşembe gelip tek idmanla derbiye çıkacak" diye konuştu. Beşiktaş derbisinin önemine değinen Buruk, "Taraftarımızın önünde kazanmak için oynayacağız. Bayern maçı da öyle" dedi.



ERDEN TİMUR A SPOR'DA
Galatasaray Sportif Aş Başkanvektili Erden Timur bugün saat 21.00'de A Spor'a konuk olacak. Timur'un TFF, MHK ve yayıncı kuruluş ile ilgili önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Gazze’deki çocuk ölümleri Ukrayna’yı geçti! BM’den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı’nı vurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı operasyon: Çetelere nefes aldırmayacağız
Hayat finans
SON DAKİKA