Vincenzo Montella'dan galibiyet sonrası mutluluk sözleri! "Bu takımın başında olmaktan dolayı gurur duyuyorum"

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gururluydu. İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti. Onların hocası olmaktan gururluyum.
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gururluydu. İtalyan çalıştırıcı, "Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Futbolcularımız bu hafta her şeyini bana teslim etti. Onların hocası olmaktan gururluyum.
Bu galibiyetten mutluyum. Almanya'ya bitime bir maç kala gitmek de beni aşırı gururlandırıyor. Şimdi birincilik için mücadelemizi verebiliriz. Hoca olarak iletişim konusunda geliştiğimi hissediyorum. Daha iyi bir noktaya geldim. Biz burada bir birliktelik yaratmaya geldik. Bunu yakaladık ve sonucu futbolcular aldı" diye konuştu. İtalyan çalıştırıcı sözlerini şöyle bitirdi:
DÜNYANIN EN MUTLUSUYUM
Şu an dünyanın en mutlu hocası olabilirim. Türkiye'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. EURO 2024'te en iyisini yapmak istiyoruz. Coşkulu, mutlu olacağız. Hepimiz hak ettik. Oyuncularım yürekten oynadı. Söylediklerimizi yapmaya çalıştılar ve harikaydılar. Önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Türk halkını mutlu etmek için çalışacağız.
SAMET'TEN MÜTHİŞ ASİST
Montella göreve gelir gelmez Adana Demir'den eski oyuncusu Samet Akaydın'ı kadroya dahil etti. F.Bahçe'de şans bulmakta zorlanan 29 yaşındaki futbolcutartışılmıştı. Ancak tecrübeli stoper İtalyan hocanın yüzünü kara çıkartmadı. Abdülkerim ile uyumlu bir görüntü çizen Samet, müthiş bir asistle yıldızlaştı.
UĞURCAN DUVAR ÖRDÜ
A Milli Takım EURO 2024'e adını yazdırırken, Hırvatistan ve Letonya maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır müthiş kurtarışlar yaparak yıldızlaştı. Hırvatistan deplasmanında kalesine gelen 5 isabetli şutta da başarılı olan 27 yaşındaki eldiven, dün de devleşti. 68. dakikada Letonya gole çok yaklaştı. Sağ kanattan açılan ortada, top bir anda Aleksejs Saveljevs'in önünde kaldı ancak Uğurcan muazzam bir hamleyle yüzde 100'lük golü çıkardı.
ÜÇLÜ AVERAJ İŞİMİZE YARADI
Türkiye, Letonya'yı devirip puanını 16'ya çıkardı. Galler ise Hırvatistan'ı mağlup edince iki takım da 10 puanda buluştu. Ay-Yıldızlılar'ın son maçı Galler ile deplasmanda olacak. Diğer iki takımın ise ikişer maçı var. Hırvatistan ve Galler maçlarını kazansa ve puanlar eşitlense bile Türkiye üçlü averaj sayesinde tur atlamış sayılacak. Çünkü Galler ile Hırvatistan ilk maçlarında 1-1 berabere kalmıştı.
İSMAİL YÜKSEK YİNE DÖKTÜRDÜ
Hırvatıstan maçının kahramanı İsmail Yüksek, Letonya maçında da 11'deydi. 24 yaşındaki futbolcu, başarılı performansını sürdürdü. Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusunu iki dev takım takip etti. İtalya'dan Milan ve Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in yetkilileri İsmail Yüksek'i tribünden izledi. İsmail 1 asist yaptı.
CENK TOSUN 20 GOLE ULAŞTI
Letonya ağlarına 2 gol bırakan Cenk Tosun, milli formayla 20 gole ulaştı. Cenk, 2015'ten bu yana milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu.
ALMANYA EVİMİZ OLUR
Kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Almanya'da ev sahibi olacağız. Ben oradan geldiğim için biliyorum, hissedebiliyorum. Daha iyi olacağız" dedi.