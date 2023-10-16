Vincenzo Montella'dan galibiyet sonrası mutluluk sözleri! "Bu takımın başında olmaktan dolayı gurur duyuyorum"





SAMET'TEN MÜTHİŞ ASİST

Montella göreve gelir gelmez Adana Demir'den eski oyuncusu Samet Akaydın'ı kadroya dahil etti. F.Bahçe'de şans bulmakta zorlanan 29 yaşındaki futbolcutartışılmıştı. Ancak tecrübeli stoper İtalyan hocanın yüzünü kara çıkartmadı. Abdülkerim ile uyumlu bir görüntü çizen Samet, müthiş bir asistle yıldızlaştı.

UĞURCAN DUVAR ÖRDÜ

A Milli Takım EURO 2024'e adını yazdırırken, Hırvatistan ve Letonya maçlarında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır müthiş kurtarışlar yaparak yıldızlaştı. Hırvatistan deplasmanında kalesine gelen 5 isabetli şutta da başarılı olan 27 yaşındaki eldiven, dün de devleşti. 68. dakikada Letonya gole çok yaklaştı. Sağ kanattan açılan ortada, top bir anda Aleksejs Saveljevs'in önünde kaldı ancak Uğurcan muazzam bir hamleyle yüzde 100'lük golü çıkardı.

ÜÇLÜ AVERAJ İŞİMİZE YARADI

Türkiye, Letonya'yı devirip puanını 16'ya çıkardı. Galler ise Hırvatistan'ı mağlup edince iki takım da 10 puanda buluştu. Ay-Yıldızlılar'ın son maçı Galler ile deplasmanda olacak. Diğer iki takımın ise ikişer maçı var. Hırvatistan ve Galler maçlarını kazansa ve puanlar eşitlense bile Türkiye üçlü averaj sayesinde tur atlamış sayılacak. Çünkü Galler ile Hırvatistan ilk maçlarında 1-1 berabere kalmıştı.

İSMAİL YÜKSEK YİNE DÖKTÜRDÜ

Hırvatıstan maçının kahramanı İsmail Yüksek, Letonya maçında da 11'deydi. 24 yaşındaki futbolcu, başarılı performansını sürdürdü. Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusunu iki dev takım takip etti. İtalya'dan Milan ve Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in yetkilileri İsmail Yüksek'i tribünden izledi. İsmail 1 asist yaptı. CENK TOSUN 20 GOLE ULAŞTI

Letonya ağlarına 2 gol bırakan Cenk Tosun, milli formayla 20 gole ulaştı. Cenk, 2015'ten bu yana milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu.



ALMANYA EVİMİZ OLUR

Kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Almanya'da ev sahibi olacağız. Ben oradan geldiğim için biliyorum, hissedebiliyorum. Daha iyi olacağız" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN