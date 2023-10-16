Sırp taraftarlardan yedeklerde başlayan Dusan Tadic’e destek yağdı: Kulübede oturmayı hak etmiyor





TİMUR: BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur adı yasa dışı bahis iddialarına karışan Zaniolo'yla ilgili konuştu. Timur, "Zaniolo iddiaları reddediyor. Ortada bir suçlama var ve soruşturma var. Avukatlarla temas halindeyiz. Bekleyip göreceğiz" dedi. Zaniolo'nun avukatı Tognozzi ise "Nicolo asla bahis oynamadı. Bana da öyle söyledi. Sadece birkaç yüz dolar ödeyebilir. Her şeyi temize çekeceğiz" dedi.

DERBİDE GÜLEN GALATASARAY: 2-0

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 22 ve 52. dakikalarda Ebru Topçu attı.



ENDONEZYA'DA ZAFER BAGNAİA'NIN

MotoGP Grand Prix'sinde, Ducati takımından İtalyan Francesco Bagnaia birinci oldu. Aprilia takımından İspanyol Maverick Vinales ikinci, Yamaha Factory takımından Fransız Fabio Quartararo ise 3. sırada yer aldı.

ASLAN POTADA KAZANDI

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 103-78 yendi. Çankaya, Antalya'yı 103-88 ve OGM, Tarsus'u 78-77 mağlup etti.