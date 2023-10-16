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Sırp taraftarlardan yedeklerde başlayan Dusan Tadic'e destek yağdı: Kulübede oturmayı hak etmiyor

Sırbıstan'ın Macaristan ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maçta yedeklerde başlayan Dusan Tadic'e Sırp taraftarladan destek yağdı. İşte sizler için derlediğimiz 16 Ekim TAKVİM gazetesi spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ekim 2023 Güncelleme 16 Ekim 2023, 07:00
Sırp taraftarlardan yedeklerde başlayan Dusan Tadic’e destek yağdı: Kulübede oturmayı hak etmiyor

Sırbıstan'ın Macaristan ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maça Fenerbahçe'nin yıldız isimlerden Dusan Tadic yedeklerde başlamıştı. Sırp taraftarlar, mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Tadic ile ilgili dikkati çeken paylaşımlar yaptı. "Tadic yedek kalmayı ve kulübede oturmayı hak etmiyor" yorumlarında bulunan Sırplar, teknik direktör Dragan Stojkevic'i de istifaya davet etti. 34 yaşındaki kanat, Sırbistan adına 101 maçta 21 golü bulunuyor. Tadic, Fener'de de 16 maçta 6 gol, 2 asist katkısı sundu.



OLIVEIRA'YA YOL GÖRÜNDÜ
Geçen sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan ve şampiyonlukta büyük katkı veren Sergio Oliveira bu sezon gözden düştü. Ndombele ve Kerem Demirbay transferleri sonrası şans bulmakta zorlanan Portekizli futbolcunun sezon öncesi takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak takımda kalan tecrübeli oyuncunun ocakta büyük ihtimalle ayrılacak. Yönetimin Nelsson'da olduğu gibi Oliveira'ya gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.



F.BAHÇE'NİN VERDİĞİNİ VERİN
Milan'da oynayan ve Fenerbahçe ile transferde sıkça anılan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'in kulübünden talebi netleşti. Tuttosport, Krunic'in, "Fenerbahçe'nin bana sunduğu 3.5 milyon Euro'yu vermenizi istiyorum" dediğini yazdı.



TİMUR: BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
G.Saray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur adı yasa dışı bahis iddialarına karışan Zaniolo'yla ilgili konuştu. Timur, "Zaniolo iddiaları reddediyor. Ortada bir suçlama var ve soruşturma var. Avukatlarla temas halindeyiz. Bekleyip göreceğiz" dedi. Zaniolo'nun avukatı Tognozzi ise "Nicolo asla bahis oynamadı. Bana da öyle söyledi. Sadece birkaç yüz dolar ödeyebilir. Her şeyi temize çekeceğiz" dedi.

DERBİDE GÜLEN GALATASARAY: 2-0
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 22 ve 52. dakikalarda Ebru Topçu attı.

ENDONEZYA'DA ZAFER BAGNAİA'NIN
MotoGP Grand Prix'sinde, Ducati takımından İtalyan Francesco Bagnaia birinci oldu. Aprilia takımından İspanyol Maverick Vinales ikinci, Yamaha Factory takımından Fransız Fabio Quartararo ise 3. sırada yer aldı.

ASLAN POTADA KAZANDI
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 103-78 yendi. Çankaya, Antalya'yı 103-88 ve OGM, Tarsus'u 78-77 mağlup etti.



ŞAMPİYON LUTSENKO
Bu yıl 58. kez düzenlenen ve İstanbul etabı ile noktalanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda şampiyon Kazak sporcu Alexey Lutsenko oldu. Lutsenko'nun ardından Bora takımından Alman sporcu Ben Zwiehoff ikinciliği alırken, Astana takımından Kolombiyalı bisikletçi Harold Tejada ise üçüncü oldu. İstanbul etabında ise zirvede Belçikalı Jasper Philipsen yer aldı.



GALATASARAY'A ALİAĞA ŞOKU!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Ekmas deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 76-74 mağlup oldu. Ligdeki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Aslan böylece ilk kez yenilgiyle tanıştı. Aliağa Petkim ise ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Günün ilk maçında ise Türk Telekom evinde Çağdaş Bodrumspor'u 73-60 yendi.



DERBİYE FORMDA ÇIKACAK
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Milot Rashica, Kosova milli takımıyla Andorra karşısında 2 gol 1 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri çekti. Sezon başından beri bir türlü istenilen seviyeye gelemeyen tecrübeli oyuncu Galatasaray derbisinde takımının en büyük kozlarından biri olacak. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın da Andorra maçından sonra tebrik ettiği Rashica, hafta sonunda eski takıma karşı mücadele edecek. Bu sezon 10 maçta görev alan 27 yaşındaki kanat oyuncusu 2 gol, 1 asist üretti. Siyah-Beyazlı taraftarlar yıldız oyuncunun derbideki performansını merakla bekliyor.



QUARESMA GELİYOR
Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızlarından Ricardo Quaresma, Siyah-Beyazlıların 30 Ekim'de Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçı izlemek için İstanbul'a gelecek. 40 yaşındaki yıldız son olarak, Portekiz Ligi ekibi Vitoria Guimaraes takımında forma giymişti.

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