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Fatih Tekke ile yollarını ayırmışlardı! İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi başladı

2023-2024 sezonunda Süper Lig'de 7 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda yalnızca 2 puan alarak 19. sırada yer alan İstanbulspor' bir teknik direktörü Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı. Alınan son dakika bilgisine göre Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, Teknik Direktör Hakan Yakın ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 19:19 Güncelleme 16 Ekim 2023, 19:19
Fatih Tekke ile yollarını ayırmışlardı! İstanbulspor’da Hakan Yakın dönemi başladı

İstanbulspor'da Fatih Tekke sonrası yeni teknik direktör resmen açıklandı.

Süper Lig'de oynadığı 7 maç sonunda 2 puan toplayabilen İstanbulspor, Hakan Yakın'ın takımın başına getirildiğini açıkladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME
46 yaşındaki teknik adam, kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza attı.



İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkarken, 2 puan topladı ve henüz galibiyetle tanışamadı.

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