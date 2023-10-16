Fatih Tekke ile yollarını ayırmışlardı! İstanbulspor’da Hakan Yakın dönemi başladı

İstanbulspor'da Fatih Tekke sonrası yeni teknik direktör resmen açıklandı.
İstanbulspor'da Fatih Tekke sonrası yeni teknik direktör resmen açıklandı.
Süper Lig'de oynadığı 7 maç sonunda 2 puan toplayabilen İstanbulspor, Hakan Yakın'ın takımın başına getirildiğini açıkladı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
46 yaşındaki teknik adam, kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
İstanbulspor, bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkarken, 2 puan topladı ve henüz galibiyetle tanışamadı.