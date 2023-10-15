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Yunus Akgün ile bulduğumuz gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi!

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. maçında konuk ettiği Letonya karşısında Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Ancak gol, ofsayt engeline takıldı. İşte o pozisyon...

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Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 22:20 Güncelleme 15 Ekim 2023, 22:20
Yunus Akgün ile bulduğumuz gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi!

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. maçında evinde Letonya'yı ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta ay-yıldızlılar ilk golü bulan taraf oldu.

Millilerimiz karşılaşmanın 22. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak gol, VAR incelemesi sonucu hakem Enea Jorgji tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İşte o pozisyon;


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