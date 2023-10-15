Yunus Akgün ile bulduğumuz gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi!

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'ndaki 7. maçında evinde Letonya'yı ağırladı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta ay-yıldızlılar ilk golü bulan taraf oldu.



Millilerimiz karşılaşmanın 22. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti.



Ancak gol, VAR incelemesi sonucu hakem Enea Jorgji tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



İşte o pozisyon;

❌Yunus Akgün'le bulduğumuz gol VAR kontrolü sonrası iptal edildi... pic.twitter.com/pfXvratlaI — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023