Trabzonspor’da Nicolas Pepe çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor'da ağrıları tamamen geçen Nicolas Pepe, teknik heyet tarafından fiziksel olarak hazır hale getirilmeye çalışılıyor.Saha çalışmalarına başlayan Pepe'nin, milli arada da çok iyi çalıştığı ve Papara Park'taki Alanyaspor mücadelesinde geniş kadroda yer alma ihtimalinin olduğu öğrenildi.Fakat teknik heyetin oyuncunun tekrar sakatlanma riskinin olması sebebiyle tam olarak ritmini bulmadan Pepe'ye şans vermeyi düşünmediği bildirildi.Öte yandan takımın yeni isimlerinden biri olan Mehmet Can Aydın'dan da kötü bir haber gelmedi. Hafif sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılan Aydın'ın önemli bir şeyi olmadığı ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.