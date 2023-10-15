SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'da Nicolas Pepe çalışmalarını sürdürüyor

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı Nicolas Pepe hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'de henüz forma şansı bulamamıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 17:17 Güncelleme 15 Ekim 2023, 17:17
Trabzonspor’da Nicolas Pepe çalışmalarını sürdürüyor
Trabzonspor'da ağrıları tamamen geçen Nicolas Pepe, teknik heyet tarafından fiziksel olarak hazır hale getirilmeye çalışılıyor.

Saha çalışmalarına başlayan Pepe'nin, milli arada da çok iyi çalıştığı ve Papara Park'taki Alanyaspor mücadelesinde geniş kadroda yer alma ihtimalinin olduğu öğrenildi.

Fakat teknik heyetin oyuncunun tekrar sakatlanma riskinin olması sebebiyle tam olarak ritmini bulmadan Pepe'ye şans vermeyi düşünmediği bildirildi.

Öte yandan takımın yeni isimlerinden biri olan Mehmet Can Aydın'dan da kötü bir haber gelmedi. Hafif sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarılan Aydın'ın önemli bir şeyi olmadığı ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi durumunda Alanyaspor maçında forma giyebileceği öğrenildi.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye Letonya’yı mağlup etti! Bekle bizi Almanya
CANLI TAKİP | Gazze’de insanlık ölüyor: İşgalci İsrail katliam yapıyor!
Türk Telekom
SON DAKİKA