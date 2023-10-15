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Jadon Sancho transferi için tek şart

Barcelona, Manchester United'da kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak istiyor. Katalan ekibinin sadece uygun bir fiyatla sezon sonunda Sancho'yu kiralamak istediği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 17:18 Güncelleme 15 Ekim 2023, 17:18
Jadon Sancho transferi için tek şart

Manchester United'da Erik ten Hag'la yaşadığı sorunların ardından kadro dışı kalan Jadon Sancho'yla Barcelona ilgileniyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan haberde Barcelona'nın gelecek yaz Jadon Sancho için bir teklif yapabileceği belirtildi.

Katalan ekibinin uygun bir fiyatla Sancho'yu kiralamak istediği ifade edildi.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTMESİ GEREKECEK

Haberde Jadon Sancho'nun Manchester United'dan çok yüksek bir maaş aldığı ve Barcelona'ya olası transferinde maaşında indirime gitmesinin gerektiği ifade edildi.

Ek olarak Juventus'un da Sancho'yla ilgilendiği ancak şu an için herhangi bir teklif yapmayı düşünmediği aktarıldı.

Jadon Sancho, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında kadro dışı bırakılmış ve ikinci bir duyuruya kadar bu kararın geçerli olacağı ifade edilmişti.


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