Szymanski için sıraya girdiler: Yıldız futbolcu performansıyla devleri peşinden koşturuyor

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra performansıyla göz kamaştıran Sebastian Szymanski için spekülasyonlar her geçen gün artıyor. Polonya'nın Faroe Adaları ile oynadığı EURO 2024 eleme grubu maçını Avrupa'dan 7-8 kulübün takip ettiği iddia ediliyor. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Szymanski'ye ilgisi bilinirken Polonyalı yıldızla ilgilenen kulüplerin sayısının her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Faroe Adaları-Polonya maçını içlerinde Liverpool, Leipzig ve Napoli'nin de yer aldığı birçok Avrupa kulübünün takip ettiği ve Sebastian Szymanski ile ilgili notlar tuttukları belirtildi.

SEZON SONU TEKLİF YAĞACAK

Ancak Fenerbahçe Kulübü'ne ulaşmış resmi teklif olmadığı gibi Sarı-Lacivertli kurmayların Szymanski'nin menajeri ile görüşerek hiçbir kulüple transfer görüşmesinin yapılmamasının istendiği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe Yönetimi'nin Szymanski'nin transfer dosyasını sezonun bitimiyle birlikte açması ihtimaller arasında. Ancak Avrupa kulüplerinin Polonyalı yıldızı takipleri gerek Fenerbahçe formasıyla gerekse de Polonya Milli Takımı'nda devam etmesi bekleniyor.