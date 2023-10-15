Szymanski için sıraya girdiler: Yıldız futbolcu performansıyla devleri peşinden koşturuyor

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra performansıyla göz kamaştıran Sebastian Szymanski için spekülasyonlar her geçen gün artıyor. Polonya'nın Faroe Adaları ile oynadığı EURO 2024 eleme grubu maçını Avrupa'dan 7-8 kulübün takip ettiği iddia ediliyor.
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Szymanski'ye ilgisi bilinirken Polonyalı yıldızla ilgilenen kulüplerin sayısının her geçen gün arttığı ifade ediliyor. Faroe Adaları-Polonya maçını içlerinde Liverpool, Leipzig ve Napoli'nin de yer aldığı birçok Avrupa kulübünün takip ettiği ve Sebastian Szymanski ile ilgili notlar tuttukları belirtildi.
SEZON SONU TEKLİF YAĞACAK
Ancak Fenerbahçe Kulübü'ne ulaşmış resmi teklif olmadığı gibi Sarı-Lacivertli kurmayların Szymanski'nin menajeri ile görüşerek hiçbir kulüple transfer görüşmesinin yapılmamasının istendiği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe Yönetimi'nin Szymanski'nin transfer dosyasını sezonun bitimiyle birlikte açması ihtimaller arasında. Ancak Avrupa kulüplerinin Polonyalı yıldızı takipleri gerek Fenerbahçe formasıyla gerekse de Polonya Milli Takımı'nda devam etmesi bekleniyor.
ŞAMPİYON YAPIP 30'A GİDER
Polonyalı Türk futbolu uzmanı Filip Cieslihski, Szymanski ile ilgili yorumda bulundu. Cieslihski "Bana göre Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerin, oyuncuya ilgisi kış aylarında daha da artacak. Ancak Fenerbahçe ulusal şampiyona için onu elinde tutmaya kararlı ve bırakıp bırakmayacağını zaman gösterecek. Fenerbahçe şampiyon olursa, oyuncunun piyasa değeri de yükselecek. Bu yüzden Szymanski'nin sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını ve sonrasında 30 milyon Euroyu aşan bir teklifle ayrılacağını tahmin ediyorum. Fenerbahçeliler'in ona olan büyük sevgisine rağmen kulübün böyle bir teklifi reddetmeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
İSMAİL KARTAL'A 1 MAÇ CEZA
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Twente-Fenerbahçe maçının başlama vuruşunun geç yapılmasından, İsmail Kartal'ı sorumlu tuttu. Kartal'a 1 yıl ertelemeli 1 maç men cezası verildi.