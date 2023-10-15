Galatasaray’da stoper kalmadı

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray tüm çalışmalarını stopersiz sürdürüyor.Sarı-Kırmızılı ekibin mevcut kadrosundaki stoperlerden Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan, Türk Milli Takımı'nda, Victor Nelsson Danimarka Milli Takımı'nda, Davinson Sanchez ise Kolombiya Milli Takımı'nda yer alıyor.Takımını günde çift idmanla hazırlayan teknik direktör Okan Buruk ise özellikle çift kale maçlarda sayısal eksikliği gidermek üzere altyapıdan takviyeler yapmak zorunda kalıyor. Özellikle Sanchez'in çarşamba gecesi Ekvador deplasmanına çıkacak olması, Milli ara sonrasındaki cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Buruk'u düşündürüyor.