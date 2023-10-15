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Bayern Münih'te bu kez Kimmich sakatlandı!

Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich, sakatlığı sebebiyle Almanya Milli Takımı kampından ayrıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 17:53 Güncelleme 15 Ekim 2023, 17:53
Bayern Münih’te bu kez Kimmich sakatlandı!
Bayern Münih'te Galatasaray maçı öncesi bir sakatlık haberi daha geldi.

Kicker'de yer alan habere göre; Almanya Milli Takımı ile ABD'ye giden Joshua Kimmich, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Soğuk algınlığı nedeniyle ABD'ye karşı forma giyemeyen Alman oyuncunun kamptan ayrılarak Almanya'ya döndüğü belirtildi.

Kimmich'in Meksika ile çarşamba günü oynanacak dostluk maçında da forma giyemeyeceği ifade edildi.

Daha önce de Bayern'de Matthijs de Ligt, Upamecano, Tarek Buchmann, Raphael Guerreiro ve Sergi Gnabry'nin sakatlık yaşadığı açıklandı. Bu oyuncuların Bayern Münih'in Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyip giymeyeceği merak konusu.

Galatasaray ile Bayern Münih, 24 Ekim Salı günü karşı karşıya gelecek.


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