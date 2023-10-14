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Vincenzo Montella'dan Sacha Boey sözleri!

A Milli Takımımız, EURO 2024 elemelerinde Letonya ile kozlarını paylaşacak. Son olarak deplasmanda Hırvatistan'ı mağlup eden ay-yıldızlılar, gözünü Letonya'ya çevirdi. Konya'da oynanacak Letonya mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 16:46 Güncelleme 14 Ekim 2023, 16:46
Vincenzo Montella’dan Sacha Boey sözleri!

A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024 elemelerinde oynanacak Letonya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Montella basın toplantısına yıldız futbolcularımızdan Barış Alper Yılmaz ile birlikte çıktı.

Letonya maçının biraz daha fiziksel geçeceğini belirten Montella, "Çok sabırlı ve hızlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Montella, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey hakkında konuştu.

A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024 elemelerinde oynanacak Letonya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Montella basın toplantısına yıldız futbolcularımızdan Barış Alper Yılmaz ile birlikte çıktı.

Letonya maçının biraz daha fiziksel geçeceğini belirten Montella, "Çok sabırlı ve hızlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Montella, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey hakkında konuştu.

VINCENZO MONTELLA: MAÇ ÖNCESİ OYUNCULARLA BİRE BİR KONUŞMAM LAZIM

"Bu değişim çok iyi bir değişim oldu evet ama 3 günde 1 maç oynanan bir dönemden geçiyor futbolcular. Oyuncularımın 3 günde 1 maç oynadığı ortada. Oyuncularla geri bildirim almak adına birebir konuşmam gerekiyor. Ona göre bir değerlendirme yapacağım. Çünkü, Letonya maçımız çok önemli."

"ÇOK HIZLI OYNAMALIYIZ"

Çok farklı bir maça çıkacağız. Rakibimiz de çok genç. Biraz daha fiziksel geçecek bir maç bizim için. Rakibimiz ilk maçta farklı yenildi. Sonraki maçlarda hep 1'er farkla yenildi ya da berabere kaldı. Çok sabırlı ve hızlı olmamız gereken bir maç.

"ZAMANI GELİNCE BAKARIZ"

Soru: "Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?"

"Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız."

"YUSUF İÇİN KARARIMIZI VERECEĞİZ"

Yusuf'u çok iyi tanırım ama 1 haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün antrenmana çıkacak ve kararımızı vereceğiz.


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