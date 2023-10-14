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Manchester United'dan Galatasaray açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Old Trafford'da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına müthiş bir destek verdi. İngiltere ekibinden deplasman seyircisi hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 12:38 Güncelleme 14 Ekim 2023, 12:38
Manchester United’dan Galatasaray açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Old Trafford Stadı'nda Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçı, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar ev sahibi tribünlerden takip etti.

Manchester United’dan Galatasaray açıklaması!

Manchester United'ın kulübün taraftar hizmetleri sorumlusu Sam Kelleher, resmi taraftar forumuna konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Manchester United’dan Galatasaray açıklaması!

Kelleher, yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftarın, karşılaşmayı United tribünlerinden takip ettiği yönündeki iddiaları doğruladı.

Manchester United’dan Galatasaray açıklaması!

"ŞİDDET OLAYI YAŞANMADI"
Kulübün operasyon direktörü Collette Roche ise Manchester United tribünleri arasına karışan Galatasaray taraftarının fark edilmesine rağmen "zorla çıkarılmasının güvenlik riski teşkil etmesi" nedeniyle eyleme geçilmediğini ve maç sırasında tribünlerde şiddet olayı yaşanmadığını belirtti.

Manchester United’dan Galatasaray açıklaması!

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester United kombinesi bulunan taraftarların bir kısmının, biletini maç öncesinde Galatasaray seyircisine sattığı iddia edilmiş ve İngiliz kulübü, bu durumu engelleyemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Manchester United’dan Galatasaray açıklaması!


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