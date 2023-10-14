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Szymanski için görülmemiş bonservis! Polonyalılar duyurdu

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Sebastian Szymanski kısa sürede takıma uyum sağladı. Polonyalı yıldız, bu sezon çıktığı tüm resmi maçları kazanan sarı-lacivertlilerin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Hücumdaki üretkenliğiyle birçok maçta kilidi çözen Szymanski, göz dolduran performansıyla şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un gündeminde bulunan Sebastian Szymanski hakkında flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 17:01 Güncelleme 14 Ekim 2023, 17:01
Szymanski için görülmemiş bonservis! Polonyalılar duyurdu

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, kısa zamanda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki oyuncusu, bu sezon forma giydiği 16 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

Hücumdaki yetenekleriyle dikkat çeken Szymanski, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

Teknik direktör İsmail Kartal'ın üstüne titrediği yıldız futbolcu, skorer kimliğiyle göz dolduruyor.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

Turkish Delight 2018 eserinin yazarı Polonyalı Türk futbolu uzmanı Filip Cieslihski, hem Fenerbahçe'de hem de Polonya Milli Takımı'nda harika bir performans ortaya koyan Szymanski'yi değerlendirdi.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

Akşam'ın derlediği habere göre; Filip Cieslihski, Szymanski'nin transferiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte o sözler...

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

"Szymanski'nin Fenerbahçe'deki başlangıcından daha iyisini yapmayı hayal edemezdi. Tabii ki takımın tüm maçlarını izlerken, bazen onun daha az görünür olduğu anlar oluyor.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

"Her zaman oyunun mutlak lideri değil. Bu rol Fred'de ama Szymanski'nin çok etkili olduğu ve bunun rakamlara yansıdığını, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çektiği de bir gerçek.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR
Szymanski, F.Bahçe'deki macerayı 'dünyaya açılan bir pencere' olarak ele almalı. Bu zaten oluyor ve bunun için çok çalışıyor.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

Artık kulübe yakın medya Szymanski'yi sık sık Fenerbahçe'de oynayan son büyük 10 numarayla, yani Brezilyalı Alex de Souza'yla karşılaştırıyor. Her ikisi de benzer rakamlara ulaşmıştı.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

Ayrıca Szymanski'nin 16 maçta 8 golü ve 4 asistinin bulunması da takip edilmesi için yeterli bir neden.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

AVRUPA DEVLERİ İZLİYOR!
Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un gözlemcileri başta olmak üzere birçok kulüp onu takip ediyor.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

Fenerbahçe de bunun bilincinde ve oyuncunun serbest kalma maddesini yükselten sözleşme için müzakere yapmak istiyor. Bu şekilde isteyenlere karşı eli güçlü olacak.

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

ŞAMPİYONLUK PRİM YAPTIRACAK
"Bana göre Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerin, oyuncuya ilgisi kış aylarında daha da artacak."

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

"Ancak Fenerbahçe onu elinde tutmaya kararlı ve bırakıp bırakmayacağını zaman gösterecek."

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

"30 MİLYON EURO'YU AŞAN BİR TEKLİFLE..."
"Fenerbahçe şampiyon olursa, oyuncunun piyasa değeri de yükselecek. Bu yüzden Szymanski'nin sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını ve sonrasında 30 milyon euroyu aşan bir teklifle ayrılacağını tahmin ediyorum."

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis

"Fenerbahçeliler'in ona olan büyük sevgisine rağmen kulübün böyle bir teklifi reddetmeyeceğini düşünüyorum."

Polonyalılar duyurdu! Szymanski için görülmemiş bonservis


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