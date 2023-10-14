Szymanski için görülmemiş bonservis! Polonyalılar duyurdu

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, kısa zamanda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki oyuncusu, bu sezon forma giydiği 16 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, kısa zamanda gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki oyuncusu, bu sezon forma giydiği 16 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Hücumdaki yetenekleriyle dikkat çeken Szymanski, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın üstüne titrediği yıldız futbolcu, skorer kimliğiyle göz dolduruyor.
Turkish Delight 2018 eserinin yazarı Polonyalı Türk futbolu uzmanı Filip Cieslihski, hem Fenerbahçe'de hem de Polonya Milli Takımı'nda harika bir performans ortaya koyan Szymanski'yi değerlendirdi.
Akşam'ın derlediği habere göre; Filip Cieslihski, Szymanski'nin transferiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
"Szymanski'nin Fenerbahçe'deki başlangıcından daha iyisini yapmayı hayal edemezdi. Tabii ki takımın tüm maçlarını izlerken, bazen onun daha az görünür olduğu anlar oluyor.
"Her zaman oyunun mutlak lideri değil. Bu rol Fred'de ama Szymanski'nin çok etkili olduğu ve bunun rakamlara yansıdığını, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çektiği de bir gerçek.
FENERBAHÇE YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR
Szymanski, F.Bahçe'deki macerayı 'dünyaya açılan bir pencere' olarak ele almalı. Bu zaten oluyor ve bunun için çok çalışıyor.
Artık kulübe yakın medya Szymanski'yi sık sık Fenerbahçe'de oynayan son büyük 10 numarayla, yani Brezilyalı Alex de Souza'yla karşılaştırıyor. Her ikisi de benzer rakamlara ulaşmıştı.
Ayrıca Szymanski'nin 16 maçta 8 golü ve 4 asistinin bulunması da takip edilmesi için yeterli bir neden.
AVRUPA DEVLERİ İZLİYOR!
Napoli, Fiorentina ve Liverpool'un gözlemcileri başta olmak üzere birçok kulüp onu takip ediyor.
Fenerbahçe de bunun bilincinde ve oyuncunun serbest kalma maddesini yükselten sözleşme için müzakere yapmak istiyor. Bu şekilde isteyenlere karşı eli güçlü olacak.
ŞAMPİYONLUK PRİM YAPTIRACAK
"Bana göre Avrupa'nın 5 büyük liginden kulüplerin, oyuncuya ilgisi kış aylarında daha da artacak."
"Ancak Fenerbahçe onu elinde tutmaya kararlı ve bırakıp bırakmayacağını zaman gösterecek."
"30 MİLYON EURO'YU AŞAN BİR TEKLİFLE..."
"Fenerbahçe şampiyon olursa, oyuncunun piyasa değeri de yükselecek. Bu yüzden Szymanski'nin sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacağını ve sonrasında 30 milyon euroyu aşan bir teklifle ayrılacağını tahmin ediyorum."
"Fenerbahçeliler'in ona olan büyük sevgisine rağmen kulübün böyle bir teklifi reddetmeyeceğini düşünüyorum."