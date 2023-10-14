Szymanski için görülmemiş bonservis! Polonyalılar duyurdu

Turkish Delight 2018 eserinin yazarı Polonyalı Türk futbolu uzmanı Filip Cieslihski, hem Fenerbahçe'de hem de Polonya Milli Takımı'nda harika bir performans ortaya koyan Szymanski'yi değerlendirdi.

Akşam'ın derlediği habere göre; Filip Cieslihski, Szymanski'nin transferiyle ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

"Szymanski'nin Fenerbahçe'deki başlangıcından daha iyisini yapmayı hayal edemezdi. Tabii ki takımın tüm maçlarını izlerken, bazen onun daha az görünür olduğu anlar oluyor.

"Her zaman oyunun mutlak lideri değil. Bu rol Fred'de ama Szymanski'nin çok etkili olduğu ve bunun rakamlara yansıdığını, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çektiği de bir gerçek.