Fenerbahçe Opet’i 3-2 mağlup eden VakıfBank, Şampiyonlar Kupası’nın sahibi oldu!

Sultanlar Ligi son şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Kupa Voley'in son kazananı VakıfBank, Şampiyonlar Kupası maçında karşılaştı.
Sultanlar Ligi son şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Kupa Voley'in son kazananı VakıfBank, Şampiyonlar Kupası maçında karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Fedorovtseva'nın güçlü oyunuyla ilk seti 25-23 kazandı.
VakıfBank ikinci sete 5-1'le başladı. 14-13 yenik duruma düşen VakıfBank 16-15 öne geçtikten sonra seti bırakmadı ve 25-22'lik üstünlük kurarak dengeyi getirdi: 1-1. 3. sette Fedorovtseva ile üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet, skoru 15-11'e getirdi. Gabi'nin çabası yetmedi ve Sarı-Lacivertliler 2-1 öne geçti.
4. sette VakıfBank 5 sayı geri düşmesine rağmen 25-23 ile maçı altın sete taşıdı. Finalde 9-5 ile üstünlük kuran VakıfBank seti 15-12, maçı 3-2 kazanarak bu kupayı 5. kez müzesine götürdü.