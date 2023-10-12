Fenerbahçe Opet’i 3-2 mağlup eden VakıfBank, Şampiyonlar Kupası’nın sahibi oldu!

4. sette VakıfBank 5 sayı geri düşmesine rağmen 25-23 ile maçı altın sete taşıdı. Finalde 9-5 ile üstünlük kuran VakıfBank seti 15-12, maçı 3-2 kazanarak bu kupayı 5. kez müzesine götürdü.

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