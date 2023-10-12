Trabzonspor’da ikinci Avcı dönemi bugün başlıyor! İlk antrenmandan itibaren takım savunması üzerinde duracak

Trabzonspor'da Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yolların resmen ayrılmasından sonra Abdullah Avcı bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkacak ve yeni bir başlangıç hikayesi yazmaya çalışacak.
Trabzonspor'da Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yolların resmen ayrılmasından sonra Abdullah Avcı bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkacak ve yeni bir başlangıç hikayesi yazmaya çalışacak.
Fırtına'da 2. dönemini geçirecek olan Avcı'nın ilk antrenmandan itibaren özellikle takım savunmasını öne çıkaracak olan çalışmalar yapacağı öğrenildi.
Trabzonspor'a ilk geldiği dönemde de özellikle savunma organizasyonlarının değişmesi üzerinde duracağını söyleyip, takımın gol yeme oranında ciddi düşüşe neden olan Avcı'nın bu dönemde aynı konu üzerinde durması bekleniyor.
2 sezon önce yine ligin 8. haftasında yaşanan değişim sonrası takımın başına gelen Abdullah Avcı, o dönem takımı devraldığında Trabzon, oynadığı 8 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet ile şu an bulunduğu konumdan daha kötü durumdaydı. 2020- 21 sezonunda göreve geldikten sonra 6 maçta hiç kaybetmeyen ve 14 puan toplayan Avcı, bu sezonda aynı başarıyı elde ederek yeni bir çıkış yakalamak istiyor.
YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ekibi netlik kazandı. Avcı'nın ekibinde Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi ve Mesut Kabahasanoglu yer alacak.
BJELICA ILE YOLLAR AYRILDI
Trabzonspor'da Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yollar ayrıldı. Bjelica'ya bu yılki alacağı 1.6 milyon Euro'nun ödeneceği açıklandı. Bu sezon 8 Süper Lig maçında görev alan tecrübeli çalıştırıcı, Antalyaspor, Kasımpaşa, Pendik ve Beşiktaş'ı mağlup ederken Galatasaray, Adana Demirspor, Hatayspor ve Çaykur Rizespor'a kaybetti. Toplamda ise 16 maçta 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.