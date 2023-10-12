Trabzonspor’da ikinci Avcı dönemi bugün başlıyor! İlk antrenmandan itibaren takım savunması üzerinde duracak

Trabzonspor'a ilk geldiği dönemde de özellikle savunma organizasyonlarının değişmesi üzerinde duracağını söyleyip, takımın gol yeme oranında ciddi düşüşe neden olan Avcı'nın bu dönemde aynı konu üzerinde durması bekleniyor.

2 sezon önce yine ligin 8. haftasında yaşanan değişim sonrası takımın başına gelen Abdullah Avcı, o dönem takımı devraldığında Trabzon, oynadığı 8 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 1 galibiyet ile şu an bulunduğu konumdan daha kötü durumdaydı. 2020- 21 sezonunda göreve geldikten sonra 6 maçta hiç kaybetmeyen ve 14 puan toplayan Avcı, bu sezonda aynı başarıyı elde ederek yeni bir çıkış yakalamak istiyor.