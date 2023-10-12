Avrupa kulüpleri Fenerbahçe’deki futbolculara gözünü dikti! Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, Crespo...

Transfer sezonunda 56 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, cazibe merkezi olmaya devam edecek. Sarı-Lacivertli takımda forma giyen futbolculara Avrupa'nın yakın takibi sürüyor.
Transfer sezonunda 56 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, cazibe merkezi olmaya devam edecek. Sarı-Lacivertli takımda forma giyen futbolculara Avrupa'nın yakın takibi sürüyor.
MERCEK ALTINDALAR
Daha öncesinde Eljif Elmas, Kim Min-Jae, Arda Güler, Attila Szalaive Altay Bayındır gibi transferlerle birçok kulübün odağı olan Kanarya'ya devre arası transfer döneminde birçok kulüpten teklifler gelmesi sürpriz olmayacak.
Fenerbahçe'de İtalyan ekiplerinin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski'nin yanı sıra İngiliz kulüplerinin göz hapsindeki Michy Batshuayi, Almanya'dan takip edilen İsmail Yüksek dışında Miguel Crespo ve Jayden Oosterwolde gibi isimler de teklif alması muhtemel oyuncular arasında. Fenerbahçeli futbolcuları Avrupa maçları ve ligdeki maçlarda ünlü scoutlar izleyecek.
KOORDİNELİ BIR ÇALIŞMA
Yönetim futbolculara gelecek teklifleri teknik ekip ile birlikte değerlendirecek. Cazip tekliflere açık olan kurmaylar, teknik direktör İsmail Kartal ile de yakın dönemde detaylı bir şekilde masaya yatıracak.
30-40 MİLYON EURO EDER
Szymanskı'nin menajeri Mariusz Piekarski, Polonyalı yıldız için, "Fener'de huzur buldu. şu anda 30-40 milyon Euro eder. Onu G.Saraylılar da beğeniyor" dedi.
KANARYA'NIN RAKİBİ YOK
Hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen F.Bahçe, istatistiklerde parmak ısırtıyor.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 1.63 ile maç başına kalesine en az şut gelen takım Sarı-Lacivertliler oldu. Kanarya, aynı zamanda rakiplerini kendi kalesine yaklaştırmadı.
Fenerbahçe, 0.45 ile rakiplerini de en düşük gol beklentisinde tuttu. Ligde 8'de 8 yapan takım 20 gol atıp 3 gol yedi. Avrupa'daki 8 zaferde ise 26 gol atıp, 4 gole engel olamadı.
DJIKU VE AMARTEY KADRODAN ÇIKTI
Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde yarın Madagaskar, 15 Ekim'de de hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak Gana Milli Takımı'nda flaş bir gelişme yaşandı.
Gana'nın aday kadrosunda bulunan Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku ile Beşiktaş'ta oynayan Daniel Amartey'in sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu. Djiku, Gana adına 23 maçta 1 gol atarken, Amartey ise 51 maçta oynadı.