Avrupa kulüpleri Fenerbahçe’deki futbolculara gözünü dikti! Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, Crespo...

Transfer sezonunda 56 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, cazibe merkezi olmaya devam edecek. Sarı-Lacivertli takımda forma giyen futbolculara Avrupa'nın yakın takibi sürüyor.

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Daha öncesinde Eljif Elmas, Kim Min-Jae, Arda Güler, Attila Szalaive Altay Bayındır gibi transferlerle birçok kulübün odağı olan Kanarya'ya devre arası transfer döneminde birçok kulüpten teklifler gelmesi sürpriz olmayacak.

Fenerbahçe'de İtalyan ekiplerinin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski'nin yanı sıra İngiliz kulüplerinin göz hapsindeki Michy Batshuayi, Almanya'dan takip edilen İsmail Yüksek dışında Miguel Crespo ve Jayden Oosterwolde gibi isimler de teklif alması muhtemel oyuncular arasında. Fenerbahçeli futbolcuları Avrupa maçları ve ligdeki maçlarda ünlü scoutlar izleyecek.