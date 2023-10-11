Afyonspor, Adana 1954 FK’yı 2-1 yenerek uzatmalarda turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 'nda 2. tur mücadesinde TFF 2. Lig ekibi Afyonspor ile TFF 3. Lig takımı Adana 1954 FK karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 90 dakikalık normal süresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti. Zorlu karşılaşmada ev sahibi ekip Afyonspor 2-1'lik skorla rakibi Adana 1954 FK'yı mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu.