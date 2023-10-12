SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Arda Güler'in transferi Fenerbahçe'nin kasasını doldurdu! İşte 4 büyüklerin 3 aylık kar-zarar bilançosu...

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe, 3 aylık bilançoda 908 milyon 339 bin 925 lira kar etti. Sarı-Lacivertliler, yüzde 150 oranında karını artırırken, G.Saray 98 milyon 899 bin 161 lira kar açıkladı. Beşiktaş ve Trabzonspor’un ise zararda olduğu görüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ekim 2023 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:01
Arda Güler’in transferi Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu! İşte 4 büyüklerin 3 aylık kar-zarar bilançosu...

Sportif açıdan başarılı bir periyot geçiren Fenerbahçe'de 3 aylık bilanço da belli oldu.

Sarı-Lacivertliler'in bilançoda kar açıklaması göze çarpıyor. Ali Koç başkanlığındaki Sarı-Lacivertliler, 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 döneminde konsolide bazda net dönem karı olarak, 908 milyon 339 bin 925 lira kar etti.

Önceki dönemle kıyaslandığında ise Fenerbahçe'de olumlu bir tablo olduğu görülüyor. Bir önceki dönemde 362 milyon lira seviyesinde kar açıklayan Kanarya, yüzde 150 oranında karını artırmış oldu.

Borsaya bağlı olan F.Bahçe, 3 aylık bilançoda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden daha iyi durumda. Galatasaray 3 aylık bilançoda 98 milyon 899 bin 161 lira kar açıkladı. Beşiktaş'ın 183 milyon 273 bin 639 lira, Trabzonspor'un ise 449 milyon 272 bin 224 lira zarar ettiği görüldü.



Fenerbahçe'nin bu sezon en dikkat çeken transferlerinin başında Arda Güler geldi. Genç yıldız, İspanyol devi Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis +10 milyon Euro bonus karşılığında transfer oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Katliamın gölgesinde ilk cuma! Mescid-i Aksa’da gaz bombalı müdahale...
Başkan Erdoğan talimatı verdi Türkiye Gazze’ye insani yardım gönderdi!
Otorapor
SON DAKİKA