Arda Güler’in transferi Fenerbahçe’nin kasasını doldurdu! İşte 4 büyüklerin 3 aylık kar-zarar bilançosu...

Borsaya bağlı olan F.Bahçe, 3 aylık bilançoda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden daha iyi durumda. Galatasaray 3 aylık bilançoda 98 milyon 899 bin 161 lira kar açıkladı. Beşiktaş'ın 183 milyon 273 bin 639 lira, Trabzonspor'un ise 449 milyon 272 bin 224 lira zarar ettiği görüldü.