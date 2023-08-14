Okan Buruk çıtlatmıştı! 36 maç+ 3 gol+ 5 asistlik skorla flaş ayrılık! Galatasaray’dan bakın hangi takıma gidiyor!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlamaları, Teknik Direktör Okan Buruk'un önderliğinde hız kesmeden devam ediyor. Ancak son günlerde kulüpte hareketli saatler yaşanıyor. İddialara göre, Okan Buruk'un kendi hazırladığı rapor doğrultusunda yapılan kadro değerlendirmeleri sonucunda, yeni transferlerin yanı sıra mevcut kadrodaki oyuncuların da durumu gözden geçiriliyor. İşte detaylar...
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun son haberine göre, Pisa Kulübü, Olimpiu Morutan'ı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama işlemini tamamladı.
Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı sonrası yaptığı açıklamada, Olimpiu Morutan'ın takımdan ayrılabileceğine dair ipuçları vermişti. Buruk, "Olimpiu Morutan ile ilgili kararımızı yakın bir zamanda vereceğiz" şeklinde konuşmuştu.
Morutan'ın Pisa'ya kiralık olarak gönderilmesi, Galatasaray'ın kadro planlamasındaki değişikliklerin bir parçası olarak görülüyor. Taraftarlar ve futbolseverler, Morutan'ın yeni kariyer adımını merakla takip ederken, Galatasaray'ın gelecek hamleleri de yakından izlenmeye devam ediyor.
Öte yandan Galatasaray 2021-22 sezonu öncesi Rumen futbolcuyu FCSB'den 4.2 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Galatasaray formasıyla toplam 36 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.