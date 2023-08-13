Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!

Transferi için yetkili isim Erkan Sulejmani , oyuncuyu bonservis ücreti olmadan getirebileceğini F.Bahçe cephesine iletti.

Manchester United'dan yıllık 7 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den maaş dışında imza parası da talep ediyor.