SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye Manu'dan bir transfer daha!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Manchester United forması giyen Fransız futbolcu Anthony Martial'in transferi için yetkili isim olan Erkan Sulejmani, oyuncuyu sarı-lacivertlilere teklif etti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 15:06 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 15:06
Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Sağ kanadını yıldız bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim geldi.

Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!

Sarı-lacivertliler, Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Anthony Martial için harekete geçti.

Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!

Takvim'in aktardığı bilgilere göre gelecek sezon İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'la sözleşmesi sona erecek kanat-forvet Anthony Martial, Fenerbahçe'ye teklif edildi.

Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!

Transferi için yetkili isim Erkan Sulejmani, oyuncuyu bonservis ücreti olmadan getirebileceğini F.Bahçe cephesine iletti.

Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!

Fenerbahçe Fransız yıldız Anthony Martial'i değerlendirmeye alabileceğini oyuncu cephesine bildirdi.

Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!

Manchester United'dan yıllık 7 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'den maaş dışında imza parası da talep ediyor.

Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!

Martial, sağ kanat, sol kanat ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor.

Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!

Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör İsmail Kartal'ın da onayını aldıktan sonra Manchester United kulübü ile kısa süre içerisinde görüşmelere başlayabileceği gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!

Yıldız oyuncu, 30 kez Fransa Milli Takımı'nda forma giydi.

Fenerbahçe’ye Manu’dan bir transfer daha!


SON DAKİKA