Galatasaray kancayı Ndombele’ye taktı! Sarı-Kırmızılılar transferi bir an önce bitirmek istiyor

62 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Okan Buruk Kayserispor maçından sonra yönetimle bir araya gelerek orta saha transferinin bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. 2019 yazında 62 milyon Euro karşılığında Lyon'dan transfer edilen Ndombele, Tottenham formasıyla 2.5 yılda 91 maça çıktı ve 10 gol, 9 asist üretti. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında eski takımı Lyon'a kiralanan Ndombele, geçtiğimiz sezon ise kiralık olarak Napoli'de forma giydi ve 40 maçta 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Fransa Milli Takımı'nda 7 kez görev yaptı.

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