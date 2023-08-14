Galatasaray kancayı Ndombele’ye taktı! Sarı-Kırmızılılar transferi bir an önce bitirmek istiyor

Galatasaray orta sahaya yeni bir yıldız transferi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Galatasaray orta sahaya yeni bir yıldız transferi yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Manchester United'tan Fred'i transfer etmesi sonrası Tanguy Ndombele için harekete geçme kararı alındı. Bilindiği gibi yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin de transfer listesindeydi.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Tottenham'a daha önce yapılan teklifi güncellediği belirtildi. Galatasaray, Ndombele transferini sonuçlandırarak taraftarına yeni bir hediye daha vermek istiyor.
62 MİLYON EURO ÖDEDİLER
Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Okan Buruk Kayserispor maçından sonra yönetimle bir araya gelerek orta saha transferinin bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. 2019 yazında 62 milyon Euro karşılığında Lyon'dan transfer edilen Ndombele, Tottenham formasıyla 2.5 yılda 91 maça çıktı ve 10 gol, 9 asist üretti. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında eski takımı Lyon'a kiralanan Ndombele, geçtiğimiz sezon ise kiralık olarak Napoli'de forma giydi ve 40 maçta 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. Fransa Milli Takımı'nda 7 kez görev yaptı.