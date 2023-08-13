Şampiyondan buruk start! Aslan Kayseri deplasmanında 2 puan bırakarak İstanbul’a döndü

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in açılış haftasında Kayresispor ile depasmanda golsüz berabere kaldı ve ilk puanlarını kaybetti. 15. dakikada Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti. 24. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dubois'nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı. İlk yarı golsüz sona erdi. 47. dakikada Cardoso'nun sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera, gole izin vermedi. 69. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Icardi'nin kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit son anda topu çelmeyi başardı. 89. dakikada Ackah'ın savunmanın arkasına havadan gönderdiği pasata Thiam kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ıskaladı. Thiam'dan seken topu kaleci Muslera kontrol etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi.