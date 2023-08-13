Şampiyondan buruk start! Aslan Kayseri deplasmanında 2 puan bırakarak İstanbul’a döndü





1 PUAN MUSLERA'NIN

Galatasaray kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera yeni sezona da iyi başladı. Uruguaylı file bekçisi Kayseri deplasmanında hatasız bir performans ortaya koydu. 3 kritik kurtarış yapan Muslera olası bir mağlubiyeti de engelleyen isim oldu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Uruguaylı file bekçisi, "İlk maçlar her zaman en zorudur. Ama 2. yarıda üstün olan bizdik. Rakibimiz iyi kapandı. Bazı arkadaşlarımızın fiziksel eksikleri vardı. Daha iyi olacağız ve ileriye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.





YENİLER SAHNE ALDI

Demirbay vasat bir görüntü çizdi. Zaman zaman pas hatası yaptı. Fildişi Sahilli yıldız Zaha ise zaman zaman klasını belli eden hareketler yapsa da Kayserispor savunması karşısında etkisiz kaldı. Her iki oyuncunun da özellikle Zaha'nın kondisyon eksiği net bir şekilde dikkat çekti.