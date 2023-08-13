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Şampiyondan buruk start! Aslan Kayseri deplasmanında 2 puan bırakarak İstanbul'a döndü

Maçın ilk yarısında tutuk oynayan Galatasaray ikinci devrede oyunu Kayseri alanına yıktı ancak rakip savunmayı ve kaleciyi aşamadı. Henüz hazır gözükmeyen son şampiyon Süper Lig’e puan kaybıyla başladı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 07:01
Şampiyondan buruk start! Aslan Kayseri deplasmanında 2 puan bırakarak İstanbul’a döndü

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ılış haftasında Kayresispor ile depasmanda golsüz berabere kaldı ve ilk puanlarını kaybetti. 15. dakikada Gökhan, sol çaprazdan açısını düzelterek sert vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti. 24. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dubois'nın sert şutunda kaleci Bilal köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı. İlk yarı golsüz sona erdi. 47. dakikada Cardoso'nun sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera, gole izin vermedi. 69. dakikada Oliveira'nın sağ kanattan ortasında ön direğe koşu yapan Icardi'nin kafa vuruşunda, kaleci Bilal Bayazit son anda topu çelmeyi başardı. 89. dakikada Ackah'ın savunmanın arkasına havadan gönderdiği pasata Thiam kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ıskaladı. Thiam'dan seken topu kaleci Muslera kontrol etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi.

KAYSERİ KABUSU DEVAM EDİYOR
Galatasaray, Kayseri ile deplasmanda oynadığı mlarda zorlanıyor. Sarı- Kırmızılılar Kayseri ile deplasmanda oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, bundan daha uzun süren galibiyet hasretini Kayseri'ye karşı Şubat 2007 ile Kasım 2010 arasında yaşadı. Galatasaray bu süre zarfında 5 Kayseri deplasmanında galibeyet yüzü görmedi.



SON 10 YILDA 3. BERABERLİK
Aslan yine takıldı. Galatasaray, son 10 Süper Lig şampiyonluğundan sonra çıktığı mlarda 3. kez beraberlik aldı. Aslan'ın 6 galibiyeti ve 1 yenilgisi var.



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G.Saray Kayseri deplasmanında rakip kaleye 17 şut çekti. Bunların 3'ünde isabet buldu, Ancak skoru değiştirecek gol gelmedi.



1 PUAN MUSLERA'NIN
Galatasaray kaptanı ve kalecisi Fernando Muslera yeni sezona da iyi başladı. Uruguaylı file bekçisi Kayseri deplasmanında hatasız bir performans ortaya koydu. 3 kritik kurtarış yapan Muslera olası bir mağlubiyeti de engelleyen isim oldu. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Uruguaylı file bekçisi, "İlk mlar her zaman en zorudur. Ama 2. yarıda üstün olan bizdik. Rakibimiz iyi kapandı. Bazı arkadaşlarımızın fiziksel eksikleri vardı. Daha iyi olacağız ve ileriye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.



YENİLER SAHNE ALDI
Demirbay vasat bir görüntü çizdi. Zaman zaman pas hatası yaptı. Fildişi Sahilli yıldız Zaha ise zaman zaman klasını belli eden hareketler yapsa da Kayserispor savunması karşısında etkisiz kaldı. Her iki oyuncunun da özellikle Zaha'nın kondisyon eksiği net bir şekilde dikkat çekti.

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