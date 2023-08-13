Caner Erkin frikikten attı! Arda Turan’lı Eyüpspor sezona galibiyetle başladı

NOTTİNGHAM FOREST NELSSON İÇİN ISRARLI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nelsson'un bu sezon takımda kalmak istediğini belirtse de yıldız futbolcuya Premier Lig'den yeni bir talip çıktı. Premier Lig'de kalmayı başaran Nottingham Forest, savunmasını güçlendirmek adına 24 yaşındaki Nelsson'un bonservisini almak üzere devreye girdi. Nottingham Forest'ın Victor Nelsson'un menajeriyle bir görüşme yaptığı, genç oyuncunun 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin devreye sokulması konusunda bir plan yapıldığı iddia edildi. Nottingham Forrest'ın en ciddi talip olduğu ifade edilirken, diğer yandan İtalyan ekibi Fiorentina'nın da Nelsson'u yakından ettiği iddia edildi.
FRED VE CENGİZ İSTANBUL'DA
Fenerbahçe yeni transferleri Brezilyalı merkez orta saha Fred ve Cengiz Ünder'i dün İstanbul'a getirdi. KAP'a bildirilen iki ismin de bugün sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atmaları bekleniyor. Sarı-Lacivertliler iki futbolcu ile de 4 yıllık kontrat imzalayacak. Sarı-Kanarya 30 yaşındaki Fred için Manchester United'a 10+5 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe 26 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder için de Marsilya'ya 5 taksit halinde 15 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı Fred geçen sezon Kırmızı Şeytanlar'la 56 maça çıkıp 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu Cengiz Ünder ise Marsilya formasıyla geride bıraktığımız sezon 46 maça çıktı. Yetenekli kanat oyuncusu söz konusu maçlarda 5 gol atarken 6 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.
FENER GÖZÜNÜ 3 PUANA DİKTİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek. Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, hata yapmadan 3 puanla lige başlamayı hedefliyor.