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Caner Erkin frikikten attı! Arda Turan'lı Eyüpspor sezona galibiyetle başladı

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasındaE yüpspor deplasmanda Keçiörengücü’nü Caner Erkin’in frikikten attığı golle mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İşte sizler için derlediğimiz 13 Ağustos tarihli yurttan ve dünyadan TAKVİM spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 07:01
Caner Erkin frikikten attı! Arda Turan’lı Eyüpspor sezona galibiyetle başladı

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Konuk takım Caner Erkin'in 58. dakikada frikikten attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İlk yarıda iki takımın da karşılıklı pozisyon bulduğu maçta gol sesi çıkmadı. Eyüpspor 58'de frikik kazandı.Topun başına geçen Caner Erkin yaptığı klas vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçın son bölümünde beraberlik için bastıran ev sahibinin bir topunu yine Caner Erkin çizgiden çıkardı. Yıldız futbolcu takımına hem attığı golle hem de çıkardığı topla galibiyeti getiren isim oldu.



CHAMBERLAİN TRANSFERİ YATTI
Beşiktaş'la transfer görüşmelerinde bulunmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Alex -Oxlade Chamberlain ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı kulübün detaylı bir sağlık kontrollerinden geçirmeyi planladığı yıldız futbolcunun kontratına sakatlık riskine karşı özel bir fesih maddesi koydurmak istediği ifade edildi. Bu öneriye sıcak bakmayan 29 yaşındaki futbolcunun transferinin şu an için beklemeye alındığı öğrenildi. Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan İngiliz yıldızın da İngiltere'ye döneceği gelen haberler arasında.



BERNARDESCHI İDDİASI ÇIKTI
Beşiktaş ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Beşiktaş, MLS ekiplerinden Toronto forması giyen İtalyan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi ile ilgilendiğini ve transferin bitme aşamasında olduğu öne sürüldü. Haberde Kara Kartal'ın 29 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da ifade edildi. Tecrübeli futbolcu Toronto ile bu sezon 23 maça çıkıp 3 gol, 2 asist üretti.



SALİH'E İLK TEKLİF 18 MİLYON TL
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek Salih Uçan'ı takımda tutmak için çalışmalar başladı. Beşiktaş'ın, Salih'e ilk teklifi 18 milyon TL oldu. Salih Uçan'ın ise Siyah-Beyazlı takımdan 30 milyon TL istediği ifade edildi. Beşiktaş ve Salih Uçan arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



MALİNOVSKY İÇİN FRANSA SEFERİ
Beşiktaş'ıN transfer hedeflerinden biri olan Marsilya'nın Ukraynalı orta sahası Ruslan Malinovsky ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Torino başkanı Cairo'nun yıldız futbolcu ile ilgilenmedikleri açıklamısının ardından bu transferde gaza basan Kara Kartal'da Asbaşkan Emre Kocadağ'ın Ukraynalı yıldızın transferini noktalamak için kısa süre içerisinde Fransa'ya gideceği belirtildi. Beşiktaş'ın 30 yaşındaki yıldız futbolcu için Marsilya'ya 2 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro'da bonservis bedoeli teklif ettiği ifade ediliyor. Malinovsky'nin eşinin de İstanbul'da yaşamaya sıcak bakması transfer ihtimalini güçlendiriyor.



3 KIRMIZI ÇIKTI KA ZANAN ÇIKMADI
Süper Lig'de 3 kırmızı kartın çıktığı maçta Konyaspor evinde İstanbul ile 1-1 berabere kaldı. 6. dakikada İbrahim gelişine vurdu: 0-1. İstanbul'da 73'te Ali Yaşar çift sarıdan, Okan Erdoğan direkt kırmızıyla atıldı. Konya'da ise Adil 80'de direkt kırmızı gördü. 86'da Cikalleshi yazdı: 1-1. 90+3'te Emir Kaan penaltıyı kaleciye vurdu.



KASIMPAŞA 90+3'TE COŞTU
Süper Lig'in ilk haftasında müthiş bir maç oynandı. Kasımpaşa 2-0 öne geçti fakat Ankaragücü 5 dakikada beraberliği sağladı. Sonuç 90+3'te belli oldu. 30'da Aytaç'ın ortası ağlara gitti: 1-0. 69'da Fall 2-0 yaptı. 73'te Efkan, 78'de Cephas 2-2'ye taşıdı. Maç tam bitti derken 90+3'te Ounes müthiş yazdı: 3-2.



GOL ŞOV!
Deprem felaketi nedeniyle geçen sezon ligden çekilen Hatayspor, fırtına gibi döndü. Ligin yeni ekibi Pendikspor'a konuk olan Güney ekibi farka koştu. 3'te Carlos Strandberg perdeyi açtı. 23'te ilk golün asistini yapan Görkem Sağlam sahneye çıktı: 0-2. 46'da Bertuğ Yıldırım tabelayı 3'e çevirdi: 0-3. 57 ve 85'te Dele-Bashiru yazdı: 0-5. 90+3'te Thuram attı: 1-5.



NOTTİNGHAM FOREST NELSSON İÇİN ISRARLI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nelsson'un bu sezon takımda kalmak istediğini belirtse de yıldız futbolcuya Premier Lig'den yeni bir talip çıktı. Premier Lig'de kalmayı başaran Nottingham Forest, savunmasını güçlendirmek adına 24 yaşındaki Nelsson'un bonservisini almak üzere devreye girdi. Nottingham Forest'ın Victor Nelsson'un menajeriyle bir görüşme yaptığı, genç oyuncunun 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin devreye sokulması konusunda bir plan yapıldığı iddia edildi. Nottingham Forrest'ın en ciddi talip olduğu ifade edilirken, diğer yandan İtalyan ekibi Fiorentina'nın da Nelsson'u yakından ettiği iddia edildi.



FRED VE CENGİZ İSTANBUL'DA
Fenerbahçe yeni transferleri Brezilyalı merkez orta saha Fred ve Cengiz Ünder'i dün İstanbul'a getirdi. KAP'a bildirilen iki ismin de bugün sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atmaları bekleniyor. Sarı-Lacivertliler iki futbolcu ile de 4 yıllık kontrat imzalayacak. Sarı-Kanarya 30 yaşındaki Fred için Manchester United'a 10+5 milyon Euro ödeyecek. Fenerbahçe 26 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder için de Marsilya'ya 5 taksit halinde 15 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı Fred geçen sezon Kırmızı Şeytanlar'la 56 maça çıkıp 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu Cengiz Ünder ise Marsilya formasıyla geride bıraktığımız sezon 46 maça çıktı. Yetenekli kanat oyuncusu söz konusu maçlarda 5 gol atarken 6 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

FENER GÖZÜNÜ 3 PUANA DİKTİ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçtiğimiz sezon ligin kalanında mücadele edemeyen Gaziantep FK, 4 Şubat'ta çıktığı Antalya deplasmanından sonra ilk kez Süper Lig maçında boy gösterecek. Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, hata yapmadan 3 puanla lige başlamayı hedefliyor.

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