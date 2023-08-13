Caner Erkin frikikten attı! Arda Turan’lı Eyüpspor sezona galibiyetle başladı

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Konuk takım Caner Erkin'in 58. dakikada frikikten attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. İlk yarıda iki takımın da karşılıklı pozisyon bulduğu maçta gol sesi çıkmadı. Eyüpspor 58'de frikik kazandı.Topun başına geçen Caner Erkin yaptığı klas vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçın son bölümünde beraberlik için bastıran ev sahibinin bir topunu yine Caner Erkin çizgiden çıkardı. Yıldız futbolcu takımına hem attığı golle hem de çıkardığı topla galibiyeti getiren isim oldu.





CHAMBERLAİN TRANSFERİ YATTI

Beşiktaş'la transfer görüşmelerinde bulunmak için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Alex -Oxlade Chamberlain ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlı kulübün detaylı bir sağlık kontrollerinden geçirmeyi planladığı yıldız futbolcunun kontratına sakatlık riskine karşı özel bir fesih maddesi koydurmak istediği ifade edildi. Bu öneriye sıcak bakmayan 29 yaşındaki futbolcunun transferinin şu an için beklemeye alındığı öğrenildi. Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan İngiliz yıldızın da İngiltere'ye döneceği gelen haberler arasında.