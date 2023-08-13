Aslan pusuda bekliyor! G.Saray PSG ile el sıkıştı oyuncu Roma’yı istiyor

Yaz transfer sezonu boyunca Galatasaray'la ismi sıkça anılan ve bir ara Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Arjantinli ön libero Leandro Paredes için Roma devreye girdi. İtalyan ekibinin Paredes ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi. Galatasaray'ın orta saha için alternatiflerinden biri olan Paredes için devredeki Roma'nın görüşmeleri olumlu devam ediyor.

Özellikle Sarı Kırmızılılar'ın teknik patronu Okan Buruk'un kadrosunda mutlaka görmek istediği Parades için Galatasaray'ın PSG ile bonservis konusunda anlaşma sağladığı basına yansımıştı. İtalyan medyasındaki haberlere göre; Roma ile Leandro Paredes arasındaki görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Paredes'in Roma'da Nemanja Matic'in yerine geçmesi planlanıyor. Son olarak Tete'yi açıklayan Galatasaray'ın Paredes için temaslarını sürdürmeye devam ettiği bildirildi.