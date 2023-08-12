Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Geçen sezonu 88 puanla zirvede tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı.
İdeal ilk 11'ini çok büyük oranda koruyan ve önemli takviyeler de yapan Galatasaray'da sakatlığı süren Nicolo Zaniolo kadroda yok. Morutan, Yusuf Demir ve Midtsjö de kafilede yer almadı. Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup eden Aslan, 4. resmi maçına çıkacak.