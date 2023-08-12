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Şampiyon sezonu açıyor! Galatasaray Kayserispor'la karşı karşıya gelecek

Geçen sezonu 88 puanla zirvede tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray, sezonun ilk maçında bugün Kayserispor ile mücadele edecek. Maç saat 21.45’te oynanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 06:55
Şampiyon sezonu açıyor! Galatasaray Kayserispor’la karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Geçen sezonu 88 puanla zirvede tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı.

İdeal ilk 11'ini çok büyük oranda koruyan ve önemli takviyeler de yapan Galatasaray'da sakatlığı süren Nicolo Zaniolo kadroda yok. Morutan, Yusuf Demir ve Midtsjö de kafilede yer almadı. Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup eden Aslan, 4. resmi maçına çıkacak.

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