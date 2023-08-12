İdeal ilk 11'ini çok büyük oranda koruyan ve önemli takviyeler de yapan Galatasaray'da sakatlığı süren Nicolo Zaniolo kadroda yok. Morutan, Yusuf Demir ve Midtsjö de kafilede yer almadı. Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup eden Aslan, 4. resmi maçına çıkacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN