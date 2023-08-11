Zaniolo’nun kaderi belli oluyor! Galatasaraylı oyuncuya Zenit, Aston Villa ve Juventus talip!

Genç yıldız için Sarı-Kırmızılılar'a 3 milyon Euro kiralama bedelinin yanı sıra 27 milyon Euro zorunlu olmayan opsiyon teklif etti. Zaniolo ile ilgili bir başka teklif ise Juventus'tan geldi. İtalya'nın dev kulübü, 27.5 milyon Euro+sonraki satıştan yüzde 35 pay önerdi. Galatasaray yönetimi gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Zaniolo ile yapılacak görüşmeden sonra karar açıklanacak. Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan yıldızı ile ilgili kararın birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

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