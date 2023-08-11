Zaniolo’nun kaderi belli oluyor! Galatasaraylı oyuncuya Zenit, Aston Villa ve Juventus talip!

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oluyor. Sarı-Kırmızılı kulüp yaptığı flaş transferler sonrasında İtalyan yıldızı satma kararı aldı.
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oluyor. Sarı-Kırmızılı kulüp yaptığı flaş transferler sonrasında İtalyan yıldızı satma kararı aldı.
Geçen sezon İtalyan Ligi'nin köklü kulüplerinden Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Zaniolo'ya teklif üzerine teklif geliyor. Rusya Ligi ekiplerinden Zenit, Zaniolo için Galatasaray'a 35 milyon Euro teklif etti.
Yıldız oyuncuya ise 8 milyon Euro maaş önerdi. Zaniolo ise Rusya'da oynamak istemiyor. İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa ise Emiliano Buendia'nın sakatlığı sonrası Zaniolo'ya yöneldi.
Genç yıldız için Sarı-Kırmızılılar'a 3 milyon Euro kiralama bedelinin yanı sıra 27 milyon Euro zorunlu olmayan opsiyon teklif etti. Zaniolo ile ilgili bir başka teklif ise Juventus'tan geldi. İtalya'nın dev kulübü, 27.5 milyon Euro+sonraki satıştan yüzde 35 pay önerdi. Galatasaray yönetimi gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Zaniolo ile yapılacak görüşmeden sonra karar açıklanacak. Sarı-Kırmızılılar'ın İtalyan yıldızı ile ilgili kararın birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.