Trabzonspor’da Teknik Direktör Nenad Bjelica’dan maç öncesi kritik açıklamalar: Üç puanla başlayalım

Trabzonspor 'da Teknik Direktör Nenad Bjelica , Antalyaspor maçı öncesi futbolcularına son uyarılarını yaptı. Hırvat teknik adam, "Artık söz sizde. Sahada hünerlerinizi en iyi şekilde gösterin, birbirinizle yardımlaşın ve galibiyet için 90 dakika savaşın" dedi.

Sahada kazanma arzusu yüksek bir takım beklediğini ifade eden Bjelica, "Taraftarlarımız bizden güzel futbol ve galibiyet bekliyor. Onları mutlu etmeliyiz. Alacağımız galibiyet bize gelecek haftalar için de moral ve özgüven kazandıracaktır. Benim çalıştırdığım takım hiçbir zaman pes etmez. Yeni başarılar elde edebiliriz bunu asla unutmayın" diye konuştu.