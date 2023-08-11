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Tete resmen Galatasaray'da! Cimbom 23 yaşındaki hücumcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu ile 4+1 yıllığına anlaştığını duyurdu. Sambacı’ya 2.8 maaş, 3.1 milyon Euro imza parası verilecek. İşte sizler için derlediğimiz 11 Ağustos TAKVİM gazetesi spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 06:56
Tete resmen Galatasaray’da! Cimbom 23 yaşındaki hücumcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray anlaşmaya vardığı Tete'ye resmen duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki hücumcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Tete'ye yıllık 2.8 milyon Euro net ücret ve 3.1 milyon Euro da imza parası verilecek. Tete için şu bilgiler verildi: 15 Şubat 2000'de Brezilya'da doğan Tete, Gremio'da 2018'de A takıma yükseldi. Kanatlarda oynayan Sambacı, 2019'da 15 milyon Euro'ya Shakhtar'a transfer oldu. Ukrayna'da 4 kupa alan Tete, 108 maçta 31 gol, 15 asist yaptı. 2022'de önce Lyon'a kiralanan Tete 30 maçta 8 gol, 14 asist yaptı. Sonra Leicester'da 14 maçta 1 gol attı. Tete ayrıca Ukrayna liginin en pahalı ismiydi.



RASHİCA'DA İŞLEM TAMAM!
Kosova medyası, geçen sezon G.Saray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica ile ilgili flaş bir haber paylaştı. Kosova basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Norwich City'nin yıldız oyuncusu ile Galatasaray'ın anlaşma sağladığını duyurdu. Cimbom, Tete transferine rağmen kanada bir oyuncu daha transfer etmek istiyor. Aslan, Zaniolo ve Yunus Akgün'e gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeyi planlıyor. 27 yaşındaki oyuncu geçen sezon ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekti.



ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ
Trabzon'un yıldızı Tonio Teklic, Hırvat basınına konuştu. 'Trabzonspor'da Şampiyonluk için savaşacağız' diyen 23 yaşındaki orta saha, "Maç maç gideceğiz. Herkes en tepeye oynayabileceğimize inanıyor. Fenerbahçe Dzeko'nun gelişiyle güçlendi, şampiyon Galatasaray hala çok güçlü, Beşiktaş Rebic'i getirdi. Türkiye Süper Lig'i hiç bu yıldan daha güçlü olmamıştı. Herkes aynen bu cümleyi söylüyor" dedi.



PERDEYİ FIRTINA AÇIYOR
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu, bugün oynanacak Trabzonspor- Antalyaspor maçıyla başlayacak. 12 ilden 20 takımın mücadele edeceği ve 19 Mayıs 2024'te bitecek 2023-2024 sezonunda toplam 380 maç yapılacak. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor bugün kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor. Yeni umutlarla 2023-2024 sezonuna hazırlanan Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Nenad Bjelica ve öğrencileri camiasına fırtınalı bir sezon yaşatmak niyetinde. Yeni transferlerden Orsic ve Fernandez'in yanı sıra Hüseyin Türkmen ve Siopis'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekleri maç saat 21.00'da başlayacak. Maça Trabzonspor taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

ÖZCAN ŞAHAN İSTANBUL'DA
Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, forvet Özcan Şahan'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki futbolcuyla 5 senelik sözleşme imzalandı. Son olarak 23 Elazığ FK'de oynayan Şahan, TFF 3. Lig'de 9 gol kaydetti.

GÜMRÜK MENDES'İ KAPTI
Karagümrük, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu Ryan Mendes'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Mendes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'da oynadı.

ALTIN ZEQIRI ÇAYKUR RİZE'DE
Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Finlandiya'nın Lahti takımından Altin Zeqiri'yi transfer etti. 23 yaşındaki Kosova asıllı Fin hücum oyuncusu Altin Zeqiri ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

LASSE NIELSEN GÖZTEPE'YE
Göztepe, Malmö'nün 35 yaşındaki savunma oyuncusu Lasse Nielsen'le ilgileniyor. Oyuncunun durumunu araştıran Sarı- Kırmızılılar, uygun şartların oluşması halinde Danimarkalı stoperi kadrosuna katacak.



JAPONYA'YI YIKTIK FİNALE ADIMIZI YAZDIK
1. Lig'de 2 FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, tarih yazıyor. Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan yarı final maçında Japonya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 25-16, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan milliler, finale yükseldi. Türkiye, finale gelene kadar Nijerya (hükmen), Porto Riko, Dominik, Almanya ve Hırvatistan'ı 3-0, Güney Kore'yi 3-2 ve Bulgaristan'ı 3-1 yendi.


TRENDYOL 1. LİG'DE AÇILIŞ GÜNÜ HEYECANI
Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Toplam 14 ilden 18 takımın Süper Lig'e yükselmek için mücadele edeceği ligde, ilk maç bu gece Boluspor ile Adanaspor arasında saat 21.00'de yapılacak. A takım listelerinde 8 yabancı oyuncuya yer verebilecek ekipler, bunlardan 5'ini aynı anda sahaya sürebilecek.



HAYRETTİN YILDIZ AVRUPA 2.'Sİ OLDU
Kudüs'te devam eden 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 10 kilometre yürüyüşte Enka Spor Kulübü'nün Batmanlı sporcusu Hayrettin Yıldız, Avrupa 2.'si olarak gümüş madalya kazandı. Mikail Dere ise aynı dalda on üçüncü sırada kendine yer buldu.



LIVAKOVIC'TE YENİ RAKİP REAL MADRID
Real Madrid, tecrübeli file bekçisi Thibaut Courtois'nın antrenmanda sol diz ön çapraz bağının yırtıldığını açıkladı. İspanyol, Real Madrid'in Courtois'nın yerine Fenerbahçe'nin de gözdesi Livakovic'in peşinde olduğunu iddia etti.



5 YILDIZ İÇİN TFF'DEN İHTAR
Fenerbahçe Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup ettikten sonra kupa törenine 5 yıldızlı formayla çıkmıştı. Bu nedenle PFDK'ya sevk edilen kulübün cezası belli oldu. PFDK, sportif ekipman talimatına aykırı eylemi nedeniyle Sarı-Lacivertli kulübe ihtar cezası verildiğini açıkladı. Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde bu sezon sahaya yıldızsız formalarla çıkılacağını duyurmuştu.

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