Tete resmen Galatasaray’da! Cimbom 23 yaşındaki hücumcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

PERDEYİ FIRTINA AÇIYOR Trendyol Süper Lig 'de 2023-2024 sezonu, bugün oynanacak Trabzonspor - Antalyaspor maçıyla başlayacak. 12 ilden 20 takımın mücadele edeceği ve 19 Mayıs 2024'te bitecek 2023-2024 sezonunda toplam 380 maç yapılacak. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor bugün kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor. Yeni umutlarla 2023-2024 sezonuna hazırlanan Bordo-Mavililer'de Teknik Direktör Nenad Bjelica ve öğrencileri camiasına fırtınalı bir sezon yaşatmak niyetinde. Yeni transferlerden Orsic ve Fernandez'in yanı sıra Hüseyin Türkmen ve Siopis'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekleri maç saat 21.00'da başlayacak. Maça Trabzonspor taraftarların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

ALTIN ZEQIRI ÇAYKUR RİZE'DE Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, Finlandiya'nın Lahti takımından Altin Zeqiri'yi transfer etti. 23 yaşındaki Kosova asıllı Fin hücum oyuncusu Altin Zeqiri ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.





JAPONYA'YI YIKTIK FİNALE ADIMIZI YAZDIK

1. Lig'de 2 FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, tarih yazıyor. Milli takım, Hırvatistan'ın Osijek kentinde oynanan yarı final maçında Japonya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 25-16, 25-12 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan milliler, finale yükseldi. Türkiye, finale gelene kadar Nijerya (hükmen), Porto Riko, Dominik, Almanya ve Hırvatistan'ı 3-0, Güney Kore'yi 3-2 ve Bulgaristan'ı 3-1 yendi.



TRENDYOL 1. LİG'DE AÇILIŞ GÜNÜ HEYECANI

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonu, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Toplam 14 ilden 18 takımın Süper Lig'e yükselmek için mücadele edeceği ligde, ilk maç bu gece Boluspor ile Adanaspor arasında saat 21.00'de yapılacak. A takım listelerinde 8 yabancı oyuncuya yer verebilecek ekipler, bunlardan 5'ini aynı anda sahaya sürebilecek.