Kanarya Aslan’a çalımı attı! Galatasaray’ın istediği Fred’i Fenerbahçe kaptı

Son dönemde transferdeki suskunluğu ile dikkat çeken Fenerbahçe büyük bombayı patlattı. Sarı-Lacivertliler ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Fred ile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Manchester United ile de 10 milyon Euro ve bonuslar karşılığı anlaştı.

İMZAYA BEKLENİYOR

Brezilyalı yıldızın bir aksilik çıkmaması halinde kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelmesi bekleiyor. 30 yaşında ve 1.69 boyunda olan Fred'in Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi var. 32 kez Brezilya Milli Takım formasını giymiş çok tecrübeli bir isim. Piyasa değeri ise 20 milyon Euro. Orta sahaya 2 takviye peşinde olan Fenerbahçe dün bir önemli hamle daha yaptı. Sarı-Lacivertli kurmaylar Fransız merkez orta saha Tanguy Ndombele için de Tottenham Hotspur'a teklifini sundu.