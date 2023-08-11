ŞİMŞEK GİBİ BAŞLADI

Maça çok hızlı başlayan Adana Demir, 3. dakikada öne geçti. Svensson'un yerden sert şutu, kaleci Malenica'nın uzanmasına rağmen sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0. 16. dakikada Yusuf Sarı'nın şutu kaleciden döndü, Yusuf kendi topunu tamamladı: 2-0. İlk yarı bu sonuçla bitti.