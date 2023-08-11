UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi Osijek'i konuk etti. Bir önceki turda Rumen ekibi Cluj'ü 1-1'in rövanşında evinde 2-1 yenen Mavi Şimşekler, bu turda da evindeki maçı kazandı.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi Osijek'i konuk etti. Bir önceki turda Rumen ekibi Cluj'ü 1-1'in rövanşında evinde 2-1 yenen Mavi Şimşekler, bu turda da evindeki maçı kazandı.
ŞİMŞEK GİBİ BAŞLADI
Maça çok hızlı başlayan Adana Demir, 3. dakikada öne geçti. Svensson'un yerden sert şutu, kaleci Malenica'nın uzanmasına rağmen sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0. 16. dakikada Yusuf Sarı'nın şutu kaleciden döndü, Yusuf kendi topunu tamamladı: 2-0. İlk yarı bu sonuçla bitti.
RÖVANŞ MAÇI HAFTAYA
51'de Belhanda'nın pasında topu kontrol eden Cherif sert vurdu: 3-0. 66'da Yusuf Sarı ceza sahasında düşürüldü ve penaltıyı aldı. 67'de topun başına gelen Cherif penaltıyı ağlara yolladı: 4-0. 72'de Svensson penaltı yaptı, 73'te Grzan ağları sarstı: 4-1. 88'de Yusuf Erdoğan harika bir golle perdeyi kapattı. Adana Demir rövanşı 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
OLYMPİAKOS GENK'İ YENDİ
PLAY-OFF turuna dev bir adım atan Adana Demir, Avrupa Ligi'nde Olympiakos-Genk eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. İlk maçta Yunan ekibi, Belçika temsilcisini 1. dakikada Fortunis'in golüyle yendi.