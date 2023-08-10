Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden! Galatasaray’a 2 çalım

Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirmişti.
Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirmişti.
15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
MANU SATMAK İSTİYOR
Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.
NDOMBELE HAMLESİ!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için harekete geçti. Fenerbahçe, Tanguy Ndombele transfer için Tottenham'ın kapısını çaldı.
Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Manchester United'lı Fred'in yanı sıra Tottenham'dan Tanguy Ndombele için temaslara başladı.
Fenerbahçeli yöneticiler, Tottenham Hotspur forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için İngiliz ekibi Tottenham'la temas kurdu.