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Fenerbahçe'den 2 orta saha transferi birden! Galatasaray'a 2 çalım

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken gündeme iki bomba isim düştü. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano Kanarya'nın teklifini duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 15:16 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 15:27
Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden! Galatasaray’a 2 çalım

Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe rotayı İngiltere'ye çevirmişti.

Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden!

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden!

MANU SATMAK İSTİYOR

Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden!

Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden!

30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Galatasaray'da ilgileniyordu.

Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden!

NDOMBELE HAMLESİ!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için harekete geçti. Fenerbahçe, Tanguy Ndombele transfer için Tottenham'ın kapısını çaldı.

Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden!

Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Manchester United'lı Fred'in yanı sıra Tottenham'dan Tanguy Ndombele için temaslara başladı.

Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden!

Fenerbahçeli yöneticiler, Tottenham Hotspur forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için İngiliz ekibi Tottenham'la temas kurdu.

Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden!

Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.

Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden!

Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’den 2 orta saha transferi birden!


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