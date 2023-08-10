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Zaniolo'ya Rus talip! 35 milyon Euroluk teklifle Galatasaray'ın kapısı çalındı: Gözler İtalyan yıldızın kararında

Sarı-Kırmızılılar’la resmi görüşmelere başlayan Zenit, Zaniolo’nun 35 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazılı olarak kulübe iletti. Ruslar’ın yıldız futbolcuya da 8 milyon Euro maaş teklif ettiği ve yanıt beklediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:49
Zaniolo’ya Rus talip! 35 milyon Euroluk teklifle Galatasaray’ın kapısı çalındı: Gözler İtalyan yıldızın kararında

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Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha atan Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar'da uzun süredir konuşulan Nicolo Zaniolo'nun ayrılığı ilk kez bu kadar yaklaştı. Önceki gece Zenit kulübü, Galatasaray'la resmi temas kurdu ve İtalyan yıldızla ilgili teklifini sundu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Alınan bilgilere göre; Rus kulübü, Zaniolo'nun sözleşmesinde yazan 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu Sarı-Kırmızılılar'a iletti. Bu gelişme sonrasında tüm gözler Zaniolo'nun kararına çevrildi. Zenit'in 23 yaşındaki futbolcuya da yıllık 8 milyon Euro net maaş teklifi sunduğu öğrenildi.

Zaniolo'nun son dönemde Rusya'da yaşananlar nedeniyle şu anda bu transfere mesafeli yaklaştığı ancak menajerinin Zenit kulübü ile görüşmelerinin sürdüğü belirlendi. Eğer genç futbolcu Zenit'e "evet" derse hem Türk futbol tarihinin en büyük futbolcu satışı yaşanacak hem de Galatasaray kulübü müthiş bir gelirin sanibi olacak. 1 hafta içinde bu transfer pazarlığının olumlu-olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

FORMA GİYEMEDİ
Yönetim, Zaniolo'yu satması durumunda orta alana yapmayı planladığı transferler için çok önemli bir kaynak yaratacak. İtalyan yıldız sakat olduğu gerekçesiyle Zalgiris ve Olimpia maçlarında oynamadı.

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