Zaniolo’ya Rus talip! 35 milyon Euroluk teklifle Galatasaray’ın kapısı çalındı: Gözler İtalyan yıldızın kararında

Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha atan Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar'da uzun süredir konuşulan Nicolo Zaniolo'nun ayrılığı ilk kez bu kadar yaklaştı. Önceki gece Zenit kulübü, Galatasaray'la resmi temas kurdu ve İtalyan yıldızla ilgili teklifini sundu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Alınan bilgilere göre; Rus kulübü, Zaniolo'nun sözleşmesinde yazan 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu Sarı-Kırmızılılar'a iletti. Bu gelişme sonrasında tüm gözler Zaniolo'nun kararına çevrildi. Zenit'in 23 yaşındaki futbolcuya da yıllık 8 milyon Euro net maaş teklifi sunduğu öğrenildi.