Fenerbahçe’ye fişek gibi forvet! İtalya liginde 101 gol 52 asist! Dzeko’nun formasını söküp alacak!

Fenerbahçe, forvet pozisyonunda değişiklik yapmayı planlıyor. 32 yaşındaki Joshua King'in takımdan ayrılma ihtimali gündemde. Bu boşluğu doldurmak için Fenerbahçe ilk adımını attı. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki bu sürpriz isim, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Dzeko'nun tahtını sallayacak o isim...
JOSHUA KING AYRILABİLİR
Luis Muriel, önümüzdeki sezon üç farklı kulvarda yaklaşık 50 maç oynaması beklenen bir performans sergileyecek. Bu, Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırmayı ve 37 yaşındaki Edin Dzeko'nun yükünü azaltmayı amaçlayan bir hamle olarak değerlendiriliyor.
4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ
Fenerbahçe, Luis Muriel için Atalanta'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlıyor. Ayrıca, oyuncuya 2 senelik sözleşme önerilmiş ve yıllık 2.5 milyon Euro maaş ödemesi yapılacak.