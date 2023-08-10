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Fenerbahçe'ye fişek gibi forvet! İtalya liginde 101 gol 52 asist! Dzeko'nun formasını söküp alacak!

Fenerbahçe futbol takımının gelecek sezonki hedefleri, Kolombiyalı futbolcu Luis Muriel'in hücum hattına katacağı enerji ve deneyimle büyük ölçüde şekillenebilir. Ancak, bu transferin gerçekleşmesi için hem Atalanta'nın talep ettiği bonservis bedeli hem de oyuncunun kendi gelecek planları belirleyici faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Luis Muriel, hücum hattının önemli isimlerinden biri olarak tanınır. Hızı, çevikliği ve gol vuruşlarıyla öne çıkan bu oyuncu, sahadaki etkileyici performansıyla takımına katkı sağlayabilir.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 08:06 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 08:06
Fenerbahçe’ye fişek gibi forvet! İtalya liginde 101 gol 52 asist! Dzeko’nun formasını söküp alacak!

Fenerbahçe, forvet pozisyonunda değişiklik yapmayı planlıyor. 32 yaşındaki Joshua King'in takımdan ayrılma ihtimali gündemde. Bu boşluğu doldurmak için Fenerbahçe ilk adımını attı. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki bu sürpriz isim, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Dzeko'nun tahtını sallayacak o isim...

JOSHUA KING AYRILABİLİR

Luis Muriel, önümüzdeki sezon üç farklı kulvarda yaklaşık 50 maç oynaması beklenen bir performans sergileyecek. Bu, Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırmayı ve 37 yaşındaki Edin Dzeko'nun yükünü azaltmayı amaçlayan bir hamle olarak değerlendiriliyor.

4 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Fenerbahçe, Luis Muriel için Atalanta'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlıyor. Ayrıca, oyuncuya 2 senelik sözleşme önerilmiş ve yıllık 2.5 milyon Euro maaş ödemesi yapılacak.

Atalanta'nın deneyimli forveti Luis Muriel, takımdan ayrılmaya hazırlık yapıyor.

Fenerbahçe'nin bu transferde devreye girdiği iddiaları İtalyan basınında yer alıyor.

AKLI ROMA'DA

Özellikle Roma'nın da Muriel'e ilgi gösterdiği ve oyuncunun tercihini Roma'dan yana kullanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab'ın da Luis Muriel'i transfer etmek istediği bildiriliyor.

Atalanta, Luis Muriel için 21 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti ancak Fenerbahçe'nin 5 milyon Euro civarında bir teklifte bulunduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 31 maçta forma giyen Luis Muriel, 3 gol ve 5 asistlik bir skor katkısı sağlamıştı.

Luis Muriel, 32 yaşında ve Atalanta ile sözleşmesinin son yılına girmiş durumda.


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