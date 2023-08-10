Fenerbahçe’ye fişek gibi forvet! İtalya liginde 101 gol 52 asist! Dzeko’nun formasını söküp alacak!

Fenerbahçe, forvet pozisyonunda değişiklik yapmayı planlıyor. 32 yaşındaki Joshua King'in takımdan ayrılma ihtimali gündemde. Bu boşluğu doldurmak için Fenerbahçe ilk adımını attı. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki bu sürpriz isim, İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Dzeko'nun tahtını sallayacak o isim...

JOSHUA KING AYRILABİLİR Luis Muriel, önümüzdeki sezon üç farklı kulvarda yaklaşık 50 maç oynaması beklenen bir performans sergileyecek. Bu, Fenerbahçe'nin hücum gücünü artırmayı ve 37 yaşındaki Edin Dzeko'nun yükünü azaltmayı amaçlayan bir hamle olarak değerlendiriliyor.