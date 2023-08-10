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Victor Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip! Galatasaray'ın 20 milyon Euro'luk teklifi aşılacak mı?

İngiliz basınına göre Nottingham Forest uzun süredir takip ettiği Danimarkalı yıldız için Galatasaray’a teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ağustos TAKVİM gazetesi spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:00
Victor Nelsson’a Premier Lig’den yeni talip! Galatasaray’ın 20 milyon Euro’luk teklifi aşılacak mı?

Victor Nelsson'un ismi yine bir transfer iddiasıyla anılıyor. İngiliz basınına göre Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest uzun süredir takip ettiği Danimarkalı yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin Atalanta'da sıkıntılı günler yaşayan Merih Demiral'la da yakından ilgilendiği, teknik heyetin iki futbolcudan birisiyle ilgili karar vereceği belirtildi. Nottinhgam Forest'in 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Nelsson'un transferi için nasıl bir bütçe ayıracağı merakla bekleniyor. Galatasaray yönetimi yıldız futbolcu için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini daha önce menajer ve kulüplere iletmişti.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 40 MİLYON LİRA
Süper Lig'de 2023- 2024 sezonunda, takımlar alacakları her galibiyette 2 milyon 488 bin lira kazanacak. Beraberlik halinde ise bu rakamın yarısı ödenecek. Yayın havuzundaki gelirin yüzde 6'sı, sezon sonunda ilk altı sırayı alacak takımlar arasında kademeli şekilde paylaştırılıyor. Toplamda 123 milyon 341 bin liranın dağıtılacağı bu kalemde, şampiyonluğa uzanan takıma 39,8 milyon lira verilecek. Klasmanda ikinci sırayı alacak kulüp 31,8 milyon lira kazanırken, lig üçüncüsü 23,9 milyon lira, lig dördüncüsü 15,9 milyon lira, lig beşincisi 7,9 milyon lira ve lig altıncısı da 4 milyon lira alacak. Süper Lig'de mücadele edecek 20 takımdan her biri, katılım hakkı olarak 38 milyon 30 bin lirayı kasasına koyacak.



CHAMBERLAIN İMZAYA KALDI
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a getirdiği Alex-Oxlade Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun detaylı bir sağlık kontrolünden geçtiği ve bir soruna rastlanılmadığı belirtildi. Yıldız futbolcunun sözleşmeyi imzalamak için bu akşamki Neftçi maçı için Azerbaycan'da bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi bekleyeceği belirtildi. Yıldız orta sahanın cuma günü başkanla yapacağı son görüşme sonrası sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Kariyerinde Southampton, Arsenal ve Liverpool formaları giyen yıldız isim bu takımlarda 393 maça çıkarken 48 gol ve 56 asist yaptı. Chamberlain geçen sezon Liverpool ile 13 maça çıkıp 1 gol atmıştı.



ZAYNUTDINOV KARTAL'A ÇOK YAKIN
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş'in çok istediği Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde sona yaklaştı. Oyuncunun kulübü CSKA Moskova, 25 yaşındaki orta saha için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon Euro'ya indi. Rus kulübüne 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaş'ın CSKA ile görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Zaynutdinov, TFF'nin çıkardığı 'Mavi Kart' kuralı nedeniyle transfer edilmesi durumunda yerli statüsünde sayılacak. Takımı ile 2025'e kadar kontratı bulunan Kazak yıldız, Rus ekibinde çıktığı 83 maçta 7 gol atarken, 8 de asiste imza attı.

MALINOVSKY'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Marsilya'nın Ukraynalı 10 numarası Ruslan Malinovskyi'den Siyah- Beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, Instagram'dan idmanda çekilen bir karesine paylaşıp kum saati emojisi koydu. Bu hareket 30 yaşındaki futbolcunun yeni takımının kısa süre içerisnhde netleşeceği şeklinde yorumlandı.

SALİH İNGİLİZLER'İN RADARINDA
Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü Salih Uçan için ile ilgili flaş bir iddia geldi. İngiliz basınıda yer alan haberde Championchip ekiplerinden Watford'un başına geçen Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael'in eski öğrencisini kadrosu katmak istediği iddia edildi. Yıldız futbolcuya Watford'un yanı sıra Burnley'in de ilgisi bulunuyor.



PEPE'DE SORUN TAZMİNAT
Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Nicolas Pepe'nin fesih görüşmeleri şimdilik tıkandı. Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız isim, sözleşmesinde son senesine girerken ayrılık için 7.5 milyon poundluk maaşının tamamını talep etti. 80 milyon Euro'ya transfer ettiği 28 yaşındaki Fildişili oyuncudan oyuncudan az da olsa bonservis geliri elde etmek isteyen Arsenal'in Pepe'nin bu talebi sonrası fesih konusunu beklemeye aldığı belirtildi. Pepe'nin menajerine sözleşmesini feshetmesi durumunda temasa geçeceklerini belirten Beşiktaş'ın oyuncunun kulübü ile yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği belirtiliyor.



KONSANTRE OLARAK OYNAMALIYIZ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bakü maçı öncesi konuştu. Azerbaycan futbolunun son dönemde yükselişte olduğunu belirten Güneş, tribünde patlayıcı maddelerin kullanılmaması yönünde taraftarları uyardı. Tecrübeli hoca maç için "Neftçi Bakü, Tirana'dan daha güçlü bir takım ful konsantre olmalı ve maçı kazanmalıyız" ifadelerini kullandı. Güneş, transfer çalışmaları içinse Ocak-Şubat 2024'te oynanacak Afrika Kupası nedeniyle, "Stoper istiyoruz. Afrikalı futbolcu almamalıyız. Mecbur kalırsak alabiliriz" dedi.

REBIC İLK KEZ
Beşiktaş'ın Milan'dan transfer ettiği Ante Rebic, bugün saat 20.00'de deplasmanda oynanacak Neftci Bakü maçıyla ilk kez Beşiktaş forması giyecek.



EYVAH! MİLAN DA DOMINGUEZ'İN PEŞİNDE
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Nicolas Dominguez için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. CalcioNews24'te yer alan habere göre Milan, uzun süredir Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Arjantinli orta sahayı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde Krunic'in Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda Milan'ın Dominguez'i kadrosuna katacağının altı çizildi.



BECAO SAHNE ALIYOR
F.Bahçe'nin yenilerinden Rodrigo Becao'nun Maribor maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor. 8.3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Sarı-Lacivertli kulüp tarihinin en pahalı futbolcularından biri olan Brezilyalı stoper, bugün oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasında oynayabilecek. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Maribor maçı öncesi tecrübeli oyuncuyla kısa bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.



ÇİZME'DEN MURIEL İDDİASI
Atalanta'da ayrılmaya hazırlanan Luis Muriel için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan medyasındaki haberlere göre Atalanta'nın 21 milyon Euro'ya transfer ettiği Luis Muriel için 5 milyon euro talep ettiği bildirildi. Geride bıraktığımız sezonda Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 31 maça çıkan Luis Muriel 3 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti. 32 yaşındaki futbolcu, Atalanta ile sözleşmesinin son yılına girdi.



FENERBAHÇE MAÇA HAZIR
Konferans Ligi'nde bugün Maribor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Sarı-Lacivertliler dün teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yaptığı antrenmanla maç saatini beklemeye başladı. İsmail hocanın son çalışmada oyuncularıyla kısa bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Kartal'ın oyuncularına, "İlk dakikadan son dakikaya kadar aynı ciddiyetle oynamalıyız. Bulacağımız erken golle birlikte taraftarımızı da havaya sokacağız. Bize yakışan sonucu alacağımızdan eminim" diye konuştu.

KANARYA 257. SINAVINDA
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Maribor'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 257. maçına çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 256 karşılaşmada 97 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.



ZOR BİR MAÇ OLACAK
Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert bugün oynanacak Osijek maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı,"Evimizde zor bir maça çıkacağgız. Osijiek iyi bir takım ve kaliteli oyuncuları var. Ama biz de sahamızda taraftarımızla bütünleşip etkili bir futbol oynuyoruz. Onların da desteği ile Hırvatistan'daki rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek tek hedefimiz" ifadelerini kullandı.

AVRUPALI ASLAN
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yenen Galatasaray'ın Avrupa'da bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez yenildi. Sarı- Kırmızılılar tek yenilgisini İspanyol devi Barcelona karşısında aldı. Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup eden Cimbom, Devler Ligi'ni hedefliyor.



FRED FULHAM İLE GÖRÜŞÜYOR
İngiliz ekibi Fulham, Fred için Manchester United ile görüşmelerde bulunuyor. Fred'e Suudi Arabistan takımları da ilgi gösteriyor. Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu ile uzun süredir görüşmelerde bulunmuş ancak transfer gerçekleşmemişti. 30 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile olan sözleşmesi gelecek yaz bitiyor. Yıldız oyuncu United'tan kesin olarak ayrılacak. (Ceren DALGIÇ)

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
2020 Avustralya Açık'ın ardından kariyerini noktalayan ve 2 çocuk dünyaya getiren Wozniacki, Kanada Açık Turnuvası ile kortlara döndü. Turnuvaya özel davetle katılan Wozniacki, Kimberly Birrell'ı 2-0 yendi.

WEGHORST HOFFENHEİM'DA
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta, 2. yarısını İngiliz temsilcisi Manchester United'da kiralık geçiren Hollandalı golcü Wout Weghorst, sezon sonuna kadar Hoffenheim'a kiralandı.

İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ
Gaziantep FK'NIN yıldızı Max Gradel, "Yeni bir meydan okuma için Gaziantep FK'dayım. Fenerbahçe maçında iyi bir başlangıçla sezonu açmak istiyoruz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

LOPETEGUİ İLE YOLLAR AYRILDI
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrıldı. Lopetegui yönetimindeki Wolverhampton, geçen sezonu 41 puanla 13. sırada tamamladı.

SALİH VE POYRAZ'A İZİN ÇIKMADI
U19 Milli Takımımız'ın 6-16 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna Trabzonspor'dan davet edilen Salih Malkoçoğlu ve Poyraz Efe Yıldırım'a Teknik Direktör Nenad Bjelica izin vermedi. Hırvat hocanın oyunculara ihtiyacı olduğunu söyleyip milli takıma göndermediği öğrenildi.



SIOPIS GERİ DÖNDÜ
Trabzonspor'un Slovenya kampında bel ağrısı yaşayan ve uzun süredir antrenmanlara katılamayan Yunan futbolcu Manolis Siopis, sahalara döndü. Önümüzdeki sezon bitecek olan sözleşmesini yenileme teklifine olumsuz yanıt veren ve takım ayrılmak istediğini yönetime bildiren Siopis, yaklaşık 1 ay sonra antrenmana katıldı. Yunan oyuncu takımdan ayrı olarak çalıştı. Siopis'in takımdaki geleceği hakkında önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.



BİLETLERE YOĞUN İLGİ
Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında Trabzonspor yarın akşam Antalyaspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta saat 21.00'da başlayacak olan maçın biletleri önceki gün satışa çıkarılmıştı. Bordo-Mavili futbolseverlerin maça 1 gün kala biletlerin büyük bir bölümünü tükettiği kaydedildi. Bilet fiyatlarını da uygun tutan yönetim, taraftarların Antalyaspor maçında tribünleri doldurmasını hedefliyor. Taraftarlar bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

YENİ ADRESİ GÜRCİSTAN
Türkıye'deki hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır, Gürcistan MHK Başkanı oldu. Gürcistan Federasyonu resmi yayın organlarından paylaşılan bilgide hakemliği bırakan Çakır'ın göreve getirildiği belirtildi.

ADANA'DAN 3 TRANSFER
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kadrosuna 3 yeni futbolcu kattı. Akderiz ekibi, William Champness ile 1+1, Mehmet Yıldırım ve Harun Alpsoy ile de 2 yıllık kontrat imzaladığını duyurdu.

M.CİTY PAQUETA'YI İSTİYOR
Premier Lig'in ekibi Manchester City, West Ham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Paqueta'nın peşine düştü. 70 milyon Pound'luk teklifi reddedilen City'nin yakın zamanda yeni bir teklif yapması bekleniyor.

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