Victor Nelsson’a Premier Lig’den yeni talip! Galatasaray’ın 20 milyon Euro’luk teklifi aşılacak mı?

ZAYNUTDINOV KARTAL'A ÇOK YAKIN Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş'in çok istediği Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferinde sona yaklaştı. Oyuncunun kulübü CSKA Moskova, 25 yaşındaki orta saha için kapıyı 6 milyon Euro'dan açarken yapılan pazarlıklar sonucu 4 milyon Euro'ya indi. Rus kulübüne 2 milyon Euro teklif eden Beşiktaş'ın CSKA ile görüşmelerini sürdürdüğü ve bu transferi bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Zaynutdinov, TFF'nin çıkardığı 'Mavi Kart' kuralı nedeniyle transfer edilmesi durumunda yerli statüsünde sayılacak. Takımı ile 2025'e kadar kontratı bulunan Kazak yıldız, Rus ekibinde çıktığı 83 maçta 7 gol atarken, 8 de asiste imza attı.

MALINOVSKY'DEN FLAŞ PAYLAŞIM Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Marsilya'nın Ukraynalı 10 numarası Ruslan Malinovskyi'den Siyah- Beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yıldız futbolcu, Instagram'dan idmanda çekilen bir karesine paylaşıp kum saati emojisi koydu. Bu hareket 30 yaşındaki futbolcunun yeni takımının kısa süre içerisnhde netleşeceği şeklinde yorumlandı.

SALİH İNGİLİZLER'İN RADARINDA Beşiktaş'ın yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü Salih Uçan için ile ilgili flaş bir iddia geldi. İngiliz basınıda yer alan haberde Championchip ekiplerinden Watford'un başına geçen Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael'in eski öğrencisini kadrosu katmak istediği iddia edildi. Yıldız futbolcuya Watford'un yanı sıra Burnley'in de ilgisi bulunuyor.

PEPE'DE SORUN TAZMİNAT Arsenal 'de teknik direktör Mikel Arteta'nın kadroda düşünmediği Nicolas Pepe'nin fesih görüşmeleri şimdilik tıkandı. Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız isim, sözleşmesinde son senesine girerken ayrılık için 7.5 milyon poundluk maaşının tamamını talep etti. 80 milyon Euro'ya transfer ettiği 28 yaşındaki Fildişili oyuncudan oyuncudan az da olsa bonservis geliri elde etmek isteyen Arsenal'in Pepe'nin bu talebi sonrası fesih konusunu beklemeye aldığı belirtildi. Pepe'nin menajerine sözleşmesini feshetmesi durumunda temasa geçeceklerini belirten Beşiktaş'ın oyuncunun kulübü ile yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği belirtiliyor.





KONSANTRE OLARAK OYNAMALIYIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bakü maçı öncesi konuştu. Azerbaycan futbolunun son dönemde yükselişte olduğunu belirten Güneş, tribünde patlayıcı maddelerin kullanılmaması yönünde taraftarları uyardı. Tecrübeli hoca maç için "Neftçi Bakü, Tirana'dan daha güçlü bir takım ful konsantre olmalı ve maçı kazanmalıyız" ifadelerini kullandı. Güneş, transfer çalışmaları içinse Ocak-Şubat 2024'te oynanacak Afrika Kupası nedeniyle, "Stoper istiyoruz. Afrikalı futbolcu almamalıyız. Mecbur kalırsak alabiliriz" dedi.

REBIC İLK KEZ

Beşiktaş'ın Milan'dan transfer ettiği Ante Rebic, bugün saat 20.00'de deplasmanda oynanacak Neftci Bakü maçıyla ilk kez Beşiktaş forması giyecek.