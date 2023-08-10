Victor Nelsson’a Premier Lig’den yeni talip! Galatasaray’ın 20 milyon Euro’luk teklifi aşılacak mı?

Victor Nelsson'un ismi yine bir transfer iddiasıyla anılıyor. İngiliz basınına göre Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest uzun süredir takip ettiği Danimarkalı yıldız için teklif yapmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin Atalanta'da sıkıntılı günler yaşayan Merih Demiral'la da yakından ilgilendiği, teknik heyetin iki futbolcudan birisiyle ilgili karar vereceği belirtildi. Nottinhgam Forest'in 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Nelsson'un transferi için nasıl bir bütçe ayıracağı merakla bekleniyor. Galatasaray yönetimi yıldız futbolcu için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini daha önce menajer ve kulüplere iletmişti.