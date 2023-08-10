Trabzonspor Başkan’ı Ertuğrul Doğan camiaya birliktelik mesajı verdi: Şehrin birlik bütünlük içinde olması gerekiyor

İnşallah her takım için adaletin ön planda olduğu, güzel, sağlıklı ve sakatlık olmayan bir sezon yaşarız" dedi. Doğan imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili "Bizim tarihimizin de en önemli sponsorluk anlaşması oldu. Birkaç gün içinde bir lansman ile detaylı bir basın bilgilendirmesi yapacağız. Bunun yanı sıra Trabzonspor'un rakipleriyle mücadele edebilmesi için bir kere içeride bir olması lazım. Şehrin birlik bütünlük içinde olması gerekiyor" diye konuştu.