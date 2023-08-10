Trabzonspor Başkan’ı Ertuğrul Doğan camiaya birliktelik mesajı verdi: Şehrin birlik bütünlük içinde olması gerekiyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Doğan, "Sayın Büyükekşi'ye ligin adil olması gerektiğini, herkese aynı mesafede durulması gerektiği yönündeki düşüncemizi söyledik. Sayın başkan da aynı görüştü.
İnşallah her takım için adaletin ön planda olduğu, güzel, sağlıklı ve sakatlık olmayan bir sezon yaşarız" dedi. Doğan imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili "Bizim tarihimizin de en önemli sponsorluk anlaşması oldu. Birkaç gün içinde bir lansman ile detaylı bir basın bilgilendirmesi yapacağız. Bunun yanı sıra Trabzonspor'un rakipleriyle mücadele edebilmesi için bir kere içeride bir olması lazım. Şehrin birlik bütünlük içinde olması gerekiyor" diye konuştu.
Doğan, "Transfer yapmak istiyoruz ama parayı vermekle olan bir şey değil. Elimizde maliyeti yüksek birçok oyuncu bulunuyor. Bu oyuncuları bir şekilde elden çıkarmamız gerekiyor. Ama ciddi kontratları var. Tüm alacaklarını istiyorlar. Ama sürecin üstesinden gelecek güce de sahibiz" dedi.