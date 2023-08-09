Aysu Türkoğlu adını tarihe yazdırdı! Manş Kanalı geçişi sonrası Kuzey Kanalı’nı geçen ilk Türk kadın sporcu unvanını aldı





Sabah saatlerinde son hazırlıklarını yapan Aysu, Kuzey İrlanda'dan İskoçya'ya doğru yüzmeye başladı. Bodrumlu yüzücünün kanalı geçtiği anlar, onu takip eden teknedekiler tarafından yüzücünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.





Türkiye saati ile 07.44'te Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyısından kulaç atmaya başlayan Bodrumlu yüzücünün 40 kilometrelik tarihi yüzüşü, 11 saat 48 dakika sürdü. İskoçya kıyılarına ulaşan Aysu, karaya çıkıp Türk bayrağı açtı.





Türkoğlu, bu kanalı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu unvanını kazandı.





MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇMEYİ BAŞARAN EN GEÇ TÜRK YÜZÜCÜ OLMUŞTU

Genç yüzücü daha öncede tam 16 saat 25 dakika yüzerek Manş Denizi'ni geçerek Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarına ulaştı. 35 kilometreyi bulan mesafeyi yüzerek geçmeyi başaran en genç Türk yüzücü olarak adını tarihe yazdırmıştı.

