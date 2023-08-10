İngiliz ekibinde istenmeyen Hakim Ziyech’in menajeri transfer kapısı arıyor! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a teklif gönderildi

Chelsea 'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Hakim Ziyech 'in yeni sezon öncesi İngiliz ekibinden ayrılması bekleniyor. Faslı yıldız, Chelsea'de kadro dışı bırakıldı. İngiliz ekibinde istenmeyen yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Ziyech'in menajerinin, Süper Lig'in 3 devi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a oyuncusunu teklif ettiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin 3 kulüple görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Hakim Ziyech transferiyle ilgili kısa süre içinde resmi gelişmelerin yaşanması beklenirken, oyuncunun önündeki opsiyonlardan biri de Al- Nassr. Geçtiğimiz sezon Chelsea ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkabilen Hakim Ziyech gol katkısı verememiş ve 3 asistle oynamıştı.