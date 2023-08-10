Galatasaray yolcusu Palermo Morutan’a İtalyanlar kancayı taktı! Kritik görüşme sonrası transfer netleşecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürürken bir yandan da takımdan ayrılacaklar için yoğun mesai harcanıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sonrasında gözden düşen Rumen oyuncu için ayrılık vakti geldi. Morutan'ın menajeri Galatasaray yönetimiyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. İtalyan basının iddiasına göre Morutan'ı Palermo kadrosuna katmak istiyor.