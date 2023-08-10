SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Galatasaray yolcusu Palermo Morutan'a İtalyanlar kancayı taktı! Kritik görüşme sonrası transfer netleşecek

Galatasaray’dan ayrılması beklenen 24 yaşındaki Rumen oyuncu İtalyan ekibinin radarında. Genç yıldız, Galatasaray formasıyla 36 maçta 3 gol atarken 5 asist yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:00
Galatasaray yolcusu Palermo Morutan’a İtalyanlar kancayı taktı! Kritik görüşme sonrası transfer netleşecek

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürürken bir yandan da takımdan ayrılacaklar için yoğun mesai harcanıyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sonrasında gözden düşen Rumen oyuncu için ayrılık vakti geldi. Morutan'ın menajeri Galatasaray yönetimiyle önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştirecek. İtalyan basının iddiasına göre Morutan'ı Palermo kadrosuna katmak istiyor.

Palermo bu transfer için büyük uğraş veriyor. Morutan yönetimle görüştükten sonra transferi netleşecek. Geçen sezon Pisa'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Genç yıldız, Galatasaray formasıyla 36 maçta 3 gol atarken 5 asist yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA