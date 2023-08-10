Sarı-Kırmızılı takım Fener bahçe'nin transferinden vazgeçtiğini açıkladığı Brezilyalı kanat oyuncusu Tete 'yi kadrosuna kattı. Transfer Tete'nin menajerinin ekstra komisyon istemesi üzerine riske girmişti. Ancak yönetim dik durarak transferi bitirdi. 23 yaşındaki Sambacı'nın 1 hafta önce yapılan ilk görüşmede Galatasaray 'dan 5 milyon Euro maaş ve 10 milyon Euro imza parası talep ettiği yönetimin ise pazarlıklar sonucunda fiyatı epey indirdiği ve transferi kendi şartlarında bitirdiği belirtildi.

Sarı-Kırmızılı takım 23 yaşındaki futbolcu ile 2.8 milyon Euro maaş ve 3.1 milyon Euro da imza parası karşılığında el sıkıştı. Oyuncunun Shakhtar ile kontratını savaş nedeniyle tek taraflı feshetmesinin ardından olası bir ceza alma durumuna karşı transferin hukusal şartlarını araştıran yönetim bir soruna rastlamadı. Galatasaray, yıldız oyuncuyu dün sağlık kontrolünden geçirdi ve 4+1 yıllık sözleşmeyi imzalattı. 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, 5 yılın tamamında Galatasaray takımında kalırsa toplam 17 milyon 100 bin Euro alacak.