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Fenerbahçe yıldız isimler için masada! Kanarya 3 transferi bitirmek istiyor

Mario Branco, Wilfred Ndidi ile İngiltere’de görüşmelerini sürdürüyor... Selahattin Baki ise Cengiz Ünder ve Keylor Navas için Fransa’da. Öte yandan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Ndidi'nin de Fenerbahçe'nin transfer teklifine sıcak baktığı biliniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:00
Fenerbahçe yıldız isimler için masada! Kanarya 3 transferi bitirmek istiyor

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Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe müthiş bir harekat yürütüyor. Sarı- Lacivertliler, kaleci, orta saha ve kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Fenerbahçe'de hedef Keylor Navas, Wilfred Ndidi, ve Cengiz Ünder transferlerini kısa süre içinde tamamlamak. Sarı- Lacivertliler'de yönetim hem İngiltere hem de Fransa'ya çıkarma yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Leicester City'nin 6 numarası Wilfred Ndidi için İngiltere'de kamp kurdu.

Branco'nun Nijeryalı orta sahanın transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelerini artık son noktaya getirdiği belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Ndidi'nin de Fenerbahçe'nin transfer teklifine sıcak baktığı biliniyor. Hedefteki diğer isimler Keylor Navas ve Cengiz Ünder için de çalışmalar artık son aşamaya geldi.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, iki yıldız oyuncunun transferi için Fransa'da... Cengiz Üner için Marsilya ile pazarlıklarını sıklaştıran Fenerbahçe, milli oyuncuyu da ikna etmiş durumda. Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinden şimdiye kadar sonuç alamayan Fenerbahçe, PSG'nin tecrübeli eldiveni Keylor Navas'ı kadrosuna katmaya yakın.

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