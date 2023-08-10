Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe müthiş bir harekat yürütüyor. Sarı- Lacivertliler, kaleci, orta saha ve kanat transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Branco'nun Nijeryalı orta sahanın transferi için İngiliz ekibiyle görüşmelerini artık son noktaya getirdiği belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Ndidi'nin de Fenerbahçe'nin transfer teklifine sıcak baktığı biliniyor. Hedefteki diğer isimler Keylor Navas ve Cengiz Ünder için de çalışmalar artık son aşamaya geldi.