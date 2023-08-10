Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a flaş gönderme: "Küçük söylemler!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , Ljubljana maçı sonrası "3-0'ın üzerine 2 sayılmayan gol var. Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı" ifadeleri kullanmıştı. İsmail Kartal da sorulan soru üzerine Okan Buruk'a "Bunlar küçük söylemler. Türk takımları, Avrupa 'da birbirini desteklemeli. Ortamda ayrışma yaratacak söylemlerden kaçınmak lazım.

Bizim hedefimiz, ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi destekliyoruz" cevabını verdi. "En doğru çalım transferde değil sahada atılır" diyen İsmail hoca, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin dondurulduğunu duyurdu.