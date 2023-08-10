SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a flaş gönderme: "Küçük söylemler!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Okan Buruk’un Olimpia maçı sonrası açıklamalarına sert cevaplar verdi. Kartal, "Bunlar küçük söylemler. Türk takımları, Avrupa'da birbirini desteklemeli. Ortamda ayrışma yaratacak söylemlerden kaçınmak lazım."

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Okan Buruk’a flaş gönderme: Küçük söylemler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Maribor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ljubljana maçı sonrası "3-0'ın üzerine 2 sayılmayan gol var. Bana Fenerbahçe maçını hatırlattı" ifadeleri kullanmıştı. İsmail Kartal da sorulan soru üzerine Okan Buruk'a "Bunlar küçük söylemler. Türk takımları, Avrupa'da birbirini desteklemeli. Ortamda ayrışma yaratacak söylemlerden kaçınmak lazım.

Bizim hedefimiz, ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi destekliyoruz" cevabını verdi. "En doğru çalım transferde değil sahada atılır" diyen İsmail hoca, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin dondurulduğunu duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA