Beşiktaş aradığı stoperi İngiltere’de buldu: Eric Bailly’in maaliyeti 2 milyon Euro oldu: Tapusu bedelsiz olacak

Kadrosuna yeni isimler katmak için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta stoper mevkisi için flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah- Beyazlılar Manchester United forması giyen Filidişili defans oyuncusu Eric Bailly 'e teklifte bulundu. Kara Kartal ın Bailly'e 3 yıllık kontrat önerdiği ve yıllık ücret konusunda da anlaşma sağladığı belirtildi. Siyah-Beyazlı takımın teklif ettiği 2 milyon Euro'luk yıllık ücrete sıcak bakan 29 yaşındaki oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Manchester United'ın kadroda düşünmediği Eric Baily'nin, Kırmızı Şeytanlar'la son bir görüşme yapıp alacaklarına karşılık bonservisini eline alması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de daha önce yaptığı açıklamada bir Afrikalı oyuncu daha alacaklarını belirtmişti. Geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren tecrübeli stoper, Fransız ekibinde çıktığı 23 maçta skor katkısı yapamadı.