SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Spor Haberleri

Beşiktaş aradığı stoperi İngiltere'de buldu: Eric Bailly'in maaliyeti 2 milyon Euro oldu: Tapusu bedelsiz olacak

Beşiktaş, Manchester United’ın Filidişili stoperi Eric Bailly ile yıllık 2.25 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. ManU ile son bir görüşme yapacak Bailly’nin kontratı feshedip bonservisini alması ve İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:00
Beşiktaş aradığı stoperi İngiltere’de buldu: Eric Bailly’in maaliyeti 2 milyon Euro oldu: Tapusu bedelsiz olacak

Kadrosuna yeni isimler katmak için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper mevkisi için flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah- Beyazlılar Manchester United forması giyen Filidişili defans oyuncusu Eric Bailly'e teklifte bulundu. Kara Kartalın Bailly'e 3 yıllık kontrat önerdiği ve yıllık ücret konusunda da anlaşma sağladığı belirtildi. Siyah-Beyazlı takımın teklif ettiği 2 milyon Euro'luk yıllık ücrete sıcak bakan 29 yaşındaki oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Manchester United'ın kadroda düşünmediği Eric Baily'nin, Kırmızı Şeytanlar'la son bir görüşme yapıp alacaklarına karşılık bonservisini eline alması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de daha önce yaptığı açıklamada bir Afrikalı oyuncu daha alacaklarını belirtmişti. Geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren tecrübeli stoper, Fransız ekibinde çıktığı 23 maçta skor katkısı yapamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA