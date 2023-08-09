Zaniolo kanatlandı gidiyor! Yıldız oyuncunun talepleri artıyor: Galatasaray yönetimi karar aşamasında

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon yaptığı flaş transferlerle taraftarlarına adeta bayram yaşattı. Aslan, transferler sonrası kadrosundan önemli bir yıldızla yollarını ayırmak üzere...

Galatasaray'da Zaniolo ile yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim ve teknik heyet, Tete transferini bundan dolayı bitirme kararı aldı. Zaniolo için İngiliz, İtalyan ve Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun bir mesaisi var.

Genç yıldızın menajerinin İstanbul'a geleceği ve Galatasaray Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. G.Saray Yönetimi de en iyi teklifi veren kulüple transferi sonuçlandırmak istiyor. Sarı-Kırmızılı kulübe Suudi Arabistan'dan 25 milyon Euro+bonuslar şeklinde teklifler geliyor.

Ancak Zaniolo'nun kariyerine Suudi Arabistan'da devam etmek istemediği biliniyor. Yıldız oyuncunun hedefi Avrupa'da kalmak. İngiliz ve İtalyan takımlarının tekliflerine odaklanan İtalyan yıldızla ilgili yönetimin alacağı karar merak ediliyor.

Geçen sezon İtalyan ekibi Roma'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nicolo Zaniolo, Süper Lig'de 10 maçta 5 gole imza attı.