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Ve Tete Galatasaray'da! Feshetme hakkı var

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar Brezilyalı futbolcu Tete'nin transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sambacı ile yaşanan sıkıntıların ardından 4+1 yıllık anlaşma imzalandı. İşte transfer sürecinde yaşanan tüm gelişmeler...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2023, 16:29 Güncelleme 09 Ağustos 2023, 16:29
Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlatan ve Lyon ile Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Tete'yi renklerine bağladı.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

Aslan, Brezilyalı yıldızı RAMS Park'a getirerek 4+1 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Galatasaray'ın Tete transferini kısa süre içinde KAP'a açıklaması bekleniyor.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

İŞTE TETE TRANSFERİNDE YAŞANANLAR

Ukrayna'daki savaş sebebiyle Tete, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Boşa çıkan Brezilyalı yetenek için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Tete ve menajeriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." denildi.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

GALATASARAY ANLAŞTI

Fenerbahçe'nin bu açıklamasından dakikalar sonra Tete'nin Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılıların, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Tete'nin transferi için hukuki incelemeler yaptığı belirtildi.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

FESHETME HAKKI BULUNUYOR

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle FIFA'nın verdiği izinle kontratını feshetme hakkı bulunan genç yıldız hakkında yapılan hukuki soruşturma neticesinde, ortada herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

WEST HAM DEVREYE GİRDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bir İngiliz kulübü son anda transfer yarışına dahil olmaya çalışsa da Tete, Galatasaray'la anlaştı. CNN'in haberine göre ise Tete'nin transferi için devreye giren kulüp West Ham oldu. Londra ekibi Tete transferinden sonuç alamayınca Brezilyalı yıldız Galatasaray'a imza attı.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

FORVETTE DE OYNUYOR

Sol ayaklı Brezilyalı oyuncu, çoğunlukla sağ kanatta forma giyerken zaman zaman santrforda da oynuyor. Geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da geçirdi. 17 maçta 13 isabetli şutta 6 gol kaydederken takımı adına 1 penaltı kazandırdı, arkadaşlarına da 3 gol fırsatı hazırladı.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

Rakibini geniş alanda karşılamayı seven Tete, yüzde 43 değerinde başarılı dribblinge imza attı.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

Topla oynamayı çok fazla seven Sambacı, yarım sezonda maç başı 0.9 top kaybı yaparken %81'lik pas isabeti değeriyle mücadele etti.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

Takıma defansif yönden de katkı veren Tete, top çalmada maç başı 1.2, pas arasında da 0.8'lik değerle öne çıktı.

Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var


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