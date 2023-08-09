Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." denildi.





GALATASARAY ANLAŞTI



Fenerbahçe'nin bu açıklamasından dakikalar sonra Tete'nin Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılıların, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Tete'nin transferi için hukuki incelemeler yaptığı belirtildi.

FESHETME HAKKI BULUNUYOR



Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle FIFA'nın verdiği izinle kontratını feshetme hakkı bulunan genç yıldız hakkında yapılan hukuki soruşturma neticesinde, ortada herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.





WEST HAM DEVREYE GİRDİ



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bir İngiliz kulübü son anda transfer yarışına dahil olmaya çalışsa da Tete, Galatasaray'la anlaştı. CNN'in haberine göre ise Tete'nin transferi için devreye giren kulüp West Ham oldu. Londra ekibi Tete transferinden sonuç alamayınca Brezilyalı yıldız Galatasaray'a imza attı.