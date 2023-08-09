Ve Tete Galatasaray’da! Feshetme hakkı var

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlatan ve Lyon ile Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Tete'yi renklerine bağladı.
Galatasaray, Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlatan ve Lyon ile Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Tete'yi renklerine bağladı.
Aslan, Brezilyalı yıldızı RAMS Park'a getirerek 4+1 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Galatasaray'ın Tete transferini kısa süre içinde KAP'a açıklaması bekleniyor.
İŞTE TETE TRANSFERİNDE YAŞANANLAR
Ukrayna'daki savaş sebebiyle Tete, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Boşa çıkan Brezilyalı yetenek için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Tete ve menajeriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." denildi.
GALATASARAY ANLAŞTI
Fenerbahçe'nin bu açıklamasından dakikalar sonra Tete'nin Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılıların, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Tete'nin transferi için hukuki incelemeler yaptığı belirtildi.
FESHETME HAKKI BULUNUYOR
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle FIFA'nın verdiği izinle kontratını feshetme hakkı bulunan genç yıldız hakkında yapılan hukuki soruşturma neticesinde, ortada herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.
WEST HAM DEVREYE GİRDİ
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bir İngiliz kulübü son anda transfer yarışına dahil olmaya çalışsa da Tete, Galatasaray'la anlaştı. CNN'in haberine göre ise Tete'nin transferi için devreye giren kulüp West Ham oldu. Londra ekibi Tete transferinden sonuç alamayınca Brezilyalı yıldız Galatasaray'a imza attı.
FORVETTE DE OYNUYOR
Sol ayaklı Brezilyalı oyuncu, çoğunlukla sağ kanatta forma giyerken zaman zaman santrforda da oynuyor. Geçen sezonun ilk yarısını Lyon'da geçirdi. 17 maçta 13 isabetli şutta 6 gol kaydederken takımı adına 1 penaltı kazandırdı, arkadaşlarına da 3 gol fırsatı hazırladı.
Rakibini geniş alanda karşılamayı seven Tete, yüzde 43 değerinde başarılı dribblinge imza attı.
Topla oynamayı çok fazla seven Sambacı, yarım sezonda maç başı 0.9 top kaybı yaparken %81'lik pas isabeti değeriyle mücadele etti.
Takıma defansif yönden de katkı veren Tete, top çalmada maç başı 1.2, pas arasında da 0.8'lik değerle öne çıktı.