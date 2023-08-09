Colley, Amartey, Onana sonrası 8. Afrikalı... Beşiktaş bombayı patlattı! 35 milyon euroluk dünya yıldızı imzayı atıyor!

Beşiktaş, savunma hattına da takviye yapmayı hedefliyor. Manchester United'dan Eric Bailly, bu hedef doğrultusunda gündemlerine geldi. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun sözleşmesi son senesine yaklaşırken, kulübünde düşünülmüyor.
Beşiktaş, Bailly'nin sözleşmesinin feshedilmesini bekliyor. Aynı zamanda Orta Doğu'dan da oyuncuya ilgi olduğu belirtiliyor ve görüşmelerin devam ettiği ifade ediliyor.
Takım, artan sayıda Afrikalı oyuncuyla güçlenirken, 13 Ocak'ta başlayacak olan turnuvaya ise tam 7 oyuncusunu gönderecek.
Beşiktaş, Eric Bailly ile Manchester United forması altında anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki deneyimli stoperle 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşma sağladı. Oyuncunun İngiliz ekibiyle gerçekleştirdiği ayrılık görüşmelerinden gelen haberi bekliyorlar. Beşiktaş yönetimi, Bailly'in bonservisini almadan kısa süre içerisinde oyuncuyu kadrolarına katmayı hedefliyor.
Bu transferle birlikte Beşiktaş'ın savunma hattı daha da güçlenecek. Ayrıca, takımın kadrosunda artan sayıda Afrikalı oyuncu bulunması, farklı yetenekleri ve deneyimleri bir araya getirerek takımın çeşitliliğini artıracak.