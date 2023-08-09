Colley, Amartey, Onana sonrası 8. Afrikalı... Beşiktaş bombayı patlattı! 35 milyon euroluk dünya yıldızı imzayı atıyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri ! İstanbul'a gelen Alex Oxlade - Chamberlain ile Beşiktaş yönetimi temaslarını sürdürüyor. Aynı zamanda stoper ve orta saha mevkilerine yönelik iki farklı oyuncu için de harekete geçildi.Beşiktaş, savunma hattına da takviye yapmayı hedefliyor. Colley, Amartey, Onana sonrası takıma geleek 8. Afrika lı büyük ilgi çekti. İşte Beşiktaş'ın yıldız transfer i...

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in özellikle istediği bir isim olan 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandı. Ancak, CSKA Moskova ile bonservis görüşmeleri sürüyor. Rus ekibi başlangıçta 6 milyon Euro talep etse de, son görüşmelerde bu rakam 4 milyon Euro'ya kadar indi.