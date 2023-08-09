Trendyol Süper Lig ilk hafta maç fikstürü! Süper Lig’de ilk haftanın hakemleri açıklandı! TFF ile 2023 - 2024 Süper Lig maç tarihleri

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna heyecan katan ilk hafta maçlarının yönetiminde görev alacak hakemler nihayet açıklandı. Futbolseverlerin merakla beklediği bu bilgiler, ligdeki rekabetin ve heyecanın bir adım daha yaklaştığının gösteriyor. Süper Lig'in açılış haftasında, sahada adaleti sağlamak için düdük çalacak olan hakem kadrosu oldukça deneyimli isimlerden oluşuyor. Geçmişte pek çok önemli karşılaşmada görev almış olan bu hakemler, yeni sezonun da hakkaniyet içinde geçmesini sağlamak adına sahada olacaklar. İşte Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri...