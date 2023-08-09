Trabzonspor’da tarihe geçen imza! Türk futbol tarihinin en yüksek sponsorluğu: O ücrete stadyumun ismi bile değişti!

Trabzonspor'da merakla beklenen ve Türk futbol tarihinin en önemli sponsorluk anlaşması olarak duyurulan stadyum isim sponsorluğu anlaşması sonuçlandırıldı.

Papara ile yapılan anlaşmaya göre Bordo-Mavililer 5 yıllık stadyum sponsorluğu anlaşması için 1 milyar 416 Milyon TL kazanacak.

Stadyumun ismi ise Papara Park olarak tanıtılırken, kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Papara Elektronik Para A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır. Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.- TL ödeme yapacaktır.

Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır" denildi. İmza sonrası Başkan Ertuğrul Doğan,"Tarihe geçen bu anlaşma hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda çok ciddi bir itici güç olacaktır"diye konuştu.